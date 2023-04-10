Куриное филе чаще всего используют для приготовления отбивных, разнообразных начинок и салатов. Но из такого продукта выйдет замечательное мясо по-селянски. На филе выкладывается нежный соус, овощи и много сыра. Блюдо получается очень сочным и сытным.

Идея приготовления мяса по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

лук – 2 больших

огурец маринованный – 1 шт

сыр твердый

специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

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майонез (сметана) – 2 ст.л.

горчица в зернах – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Филе разрезаем на 2 части, немного отбиваем.

2. Лук нарезаем кольцами и поджариваем до золотистой корочки.

3. Выкладываем на пергамент филе, посыпаем специями, смазываем соусом.

4. Выкладываем лук жареный и тоненько нарезанные огурчики, посыпаем натертым на крупной терке сыром.

5. Запекаем 25 минут при температуре 190 градусов.

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