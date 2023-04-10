Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке
Куриное филе чаще всего используют для приготовления отбивных, разнообразных начинок и салатов. Но из такого продукта выйдет замечательное мясо по-селянски. На филе выкладывается нежный соус, овощи и много сыра. Блюдо получается очень сочным и сытным.
Идея приготовления мяса по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт
- лук – 2 больших
- огурец маринованный – 1 шт
- сыр твердый
- специи – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- майонез (сметана) – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Филе разрезаем на 2 части, немного отбиваем.
2. Лук нарезаем кольцами и поджариваем до золотистой корочки.
3. Выкладываем на пергамент филе, посыпаем специями, смазываем соусом.
4. Выкладываем лук жареный и тоненько нарезанные огурчики, посыпаем натертым на крупной терке сыром.
5. Запекаем 25 минут при температуре 190 градусов.
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