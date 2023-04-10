Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

Куриное филе чаще всего используют для приготовления отбивных, разнообразных начинок и салатов. Но из такого продукта выйдет замечательное мясо по-селянски. На филе выкладывается нежный соус, овощи и много сыра. Блюдо получается очень сочным и сытным.

Идея приготовления мяса по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram.

Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт
  • лук – 2 больших
  • огурец маринованный – 1 шт
  • сыр твердый
  • специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

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  • майонез (сметана) – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

1. Филе разрезаем на 2 части, немного отбиваем.

Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

2. Лук нарезаем кольцами и поджариваем до золотистой корочки.

Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

3. Выкладываем на пергамент филе, посыпаем специями, смазываем соусом.

4. Выкладываем лук жареный и тоненько нарезанные огурчики, посыпаем натертым на крупной терке сыром.

Сочное мясо по-селянски: готовится в духовке

5. Запекаем 25 минут при температуре 190 градусов.

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