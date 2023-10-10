Для того, чтобы обед был сытным и питательным – можно сделать элементарное сырное хачапури. Особенно вкусно, если внутри будет растекаться яйцо, а внутри расплавится нежный сыр. И выпекается такое блюдо максимум 15 минут.

Идея приготовления хачапури из кисломолочного сыра с яйцом на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Тесто получается очень пышное и эластичное, с ним приятно работать.

Ингредиенты:

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200 г кисломолочного сыра

2 яйца + желток

4 ст.л. муки (100 г)

1/2 ч.л. разрыхлителя

соль

сыр (желательно сулугуни) – 100 г

Способ приготовления:

1. Кисломолочный сыр смешать с яйцом+белок, желтки оставить для того, чтобы добавить их сверху на хачапуре в конце приготовления.

2. Добавить муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

3. Тесто разделить на 2 части и на пергаменте/силиконовом коврике сформировать лодочки.

4. Отправить выпекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 10 минут.

5. Сыр натереть на терке, достать лодочки из духовки и добавить сыр в серединку.

6. Отправить в духовку готовиться еще на 10 минут при температуре 180 градусов.

7. За 2 минуты до готовности выложить желток (подготовить место для него, раздвинув сыр двумя вилками). отправить в духовку еще на 2 минуты.

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