Сочное сырное хачапури с яйцом: очень вкусно приготовить на обед
Для того, чтобы обед был сытным и питательным – можно сделать элементарное сырное хачапури. Особенно вкусно, если внутри будет растекаться яйцо, а внутри расплавится нежный сыр. И выпекается такое блюдо максимум 15 минут.
Идея приготовления хачапури из кисломолочного сыра с яйцом на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Тесто получается очень пышное и эластичное, с ним приятно работать.
Ингредиенты:
- 200 г кисломолочного сыра
- 2 яйца + желток
- 4 ст.л. муки (100 г)
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- соль
- сыр (желательно сулугуни) – 100 г
Способ приготовления:
1. Кисломолочный сыр смешать с яйцом+белок, желтки оставить для того, чтобы добавить их сверху на хачапуре в конце приготовления.
2. Добавить муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.
3. Тесто разделить на 2 части и на пергаменте/силиконовом коврике сформировать лодочки.
4. Отправить выпекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
5. Сыр натереть на терке, достать лодочки из духовки и добавить сыр в серединку.
6. Отправить в духовку готовиться еще на 10 минут при температуре 180 градусов.
7. За 2 минуты до готовности выложить желток (подготовить место для него, раздвинув сыр двумя вилками). отправить в духовку еще на 2 минуты.
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