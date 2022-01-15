Сочные беляши с хрустящей корочкой: как приготовить удачное дрожжевое тесто
Не знаете, что готовить для всей семьи? Не спешите паниковать, ведь в такой ситуации выручат беляши. Приготовить их – проще простого. А в результате получается беспроигрышное блюдо: чрезвычайно хрустящие беляши снаружи сочные внутри.
Как приготовить беляши и идеальное тесто для них, рассказал кулинар vaasilevss. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 450 г
вода – 100 мл
молоко – 150 мл
яйца – 1 шт
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
дрожжи – 7 г
растительное масло – 2 ст. л.
Начинка:
фарш – 500 г
вода – 50 мл
лук – 1 шт
сосешь перцев
хмели-сунели
чеснок сушеный
приправа к мясу
Способ приготовления:
1. Приготовление опары и теста. В миску налить молоко, воду и добавить сахар. Перемешать.
2. Добавить дрожжи. Оставить в теплом месте на 10 минут.
3. Добавить яйцо, соль и растительное масло.
4. Добавить муку и замесить эластичное тесто. Оставить в теплом месте на 1 час.
5. Приготовление начинки. Фарш смешать с перемолотым луком.
6. Добавить все специи и налить воду. Перемешать.
7. Готовое тесто разделить на равные части. Сформировать беляши с начинкой.
8. Жарить в большом количестве масла с обеих сторон до золотистой корочки.
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