Сочные беляши с хрустящей корочкой: как приготовить удачное дрожжевое тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,0 т.
Сочные беляши с хрустящей корочкой: как приготовить удачное дрожжевое тесто

Не знаете, что готовить для всей семьи? Не спешите паниковать, ведь в такой ситуации выручат беляши. Приготовить их – проще простого. А в результате получается беспроигрышное блюдо: чрезвычайно хрустящие беляши снаружи сочные внутри.

Как приготовить беляши и идеальное тесто для них, рассказал кулинар vaasilevss. Опубликовано в Instagram.

Беляши с фаршем

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 450 г

  • вода – 100 мл

  • молоко – 150 мл

  • яйца – 1 шт

  • соль – 1 ч. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • дрожжи – 7 г

  • растительное масло – 2 ст. л.

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Начинка:

  • фарш – 500 г

  • вода – 50 мл

  • лук – 1 шт

  • сосешь перцев

  • хмели-сунели

  • чеснок сушеный

  • приправа к мясу

Способ приготовления:

1. Приготовление опары и теста. В миску налить молоко, воду и добавить сахар. Перемешать.

Приготовление опары

2. Добавить дрожжи. Оставить в теплом месте на 10 минут.

3. Добавить яйцо, соль и растительное масло.

4. Добавить муку и замесить эластичное тесто. Оставить в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста

5. Приготовление начинки. Фарш смешать с перемолотым луком.

6. Добавить все специи и налить воду. Перемешать.

Фарш с луком для начинки

7. Готовое тесто разделить на равные части. Сформировать беляши с начинкой.

8. Жарить в большом количестве масла с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусные ленивые беляши без яиц.

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