Сочные и мягкие куриные бедра по-провански: что обязательно нужно добавить, чтобы мясо было вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные и мягкие куриные бедра по-провански: что обязательно нужно добавить, чтобы мясо было вкусным

Куриное мясо очень часто получается жестким и сухим. Кулинары советуют его перед тем как тушить, обжарить, а после обязательно тушите в духовке в томатном или сливчоном соусе. 

Как правильно готовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных бедер по-провански, со специями и соусом. 

Рецепт мяса с соусом
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Ингредиенты:

  • 4-6 куриных бедер
  • соль
  • 1 ст. л. масла
  • прованские травы 

Соус:

  • 450 г томатов в собственном соке
  • 1 б черных оливок
  • 1 небольшая луковица
  • соль, черный перец
  • 2 ч. л. прованских трав 

Способ приготовления: 

1. Мясо помойте, высушите, присыпьте специями, добавьте масло и обжарьте мясо до золотистости. 

Куриное мясо со специями и чесноком

2. Смешайте томаты с луком, добавьте специями, соль, перец и оливки. 

Соус для мяса

3. Переложите жареное мясо в форму, сверху вылейте томатный соус с оливками и отправьте в духовку, запекайте до готовности.

Готовое мясо

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