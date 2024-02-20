Куриное мясо очень часто получается жестким и сухим. Кулинары советуют его перед тем как тушить, обжарить, а после обязательно тушите в духовке в томатном или сливчоном соусе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных бедер по-провански, со специями и соусом.

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Ингредиенты:

4-6 куриных бедер

соль

1 ст. л. масла

прованские травы

Соус:

450 г томатов в собственном соке

1 б черных оливок

1 небольшая луковица

соль, черный перец

2 ч. л. прованских трав

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, высушите, присыпьте специями, добавьте масло и обжарьте мясо до золотистости.

2. Смешайте томаты с луком, добавьте специями, соль, перец и оливки.

3. Переложите жареное мясо в форму, сверху вылейте томатный соус с оливками и отправьте в духовку, запекайте до готовности.

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