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Сочные и мягкие куриные бедра по-провански: что обязательно нужно добавить, чтобы мясо было вкусным
Куриное мясо очень часто получается жестким и сухим. Кулинары советуют его перед тем как тушить, обжарить, а после обязательно тушите в духовке в томатном или сливчоном соусе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных бедер по-провански, со специями и соусом.
Ингредиенты:
- 4-6 куриных бедер
- соль
- 1 ст. л. масла
- прованские травы
Соус:
- 450 г томатов в собственном соке
- 1 б черных оливок
- 1 небольшая луковица
- соль, черный перец
- 2 ч. л. прованских трав
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, высушите, присыпьте специями, добавьте масло и обжарьте мясо до золотистости.
2. Смешайте томаты с луком, добавьте специями, соль, перец и оливки.
3. Переложите жареное мясо в форму, сверху вылейте томатный соус с оливками и отправьте в духовку, запекайте до готовности.
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