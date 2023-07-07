Если вкусно приготовить ребрышки – они могут быть вкуснее шашлыка. Для этого вам понадобятся специи и пикантные компоненты для соуса. Рецепт очень универсальный, ведь такое мясо можно жарить на гриле или запечь в духовке.

Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Мясо просто тает во рту.

Способ приготовления:

1. На 2 кг ребрышек добавляем 1 ст.л. соли, 1 ст.л. черного перца, 1 ст.л. корченой паприки, 1 ст.л. сухого чеснока.

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2. Все перемешиваем и хорошо натираем ребра.

3. Далее кусочек нужно завернуть в несколько слоев фольги – 4-5.

4. Выкладываем на противень и запекаем 3 часа при температуре 160 градусах.

5. Далее готовим соус 2 ст.л. кетчупа, 2 ст.л. соуса терияки или унаги.

6. Достать ребрышки, раскрыть и смажь соусом со всех сторон.

7. Дальше отправляем в духовку, увеличиваем температуру до 200 градусов на 30 минут.

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