Сочные и мягкие ребрышки за 30 минут: можно готовить в духовке и на гриле
Если вкусно приготовить ребрышки – они могут быть вкуснее шашлыка. Для этого вам понадобятся специи и пикантные компоненты для соуса. Рецепт очень универсальный, ведь такое мясо можно жарить на гриле или запечь в духовке.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Мясо просто тает во рту.
Способ приготовления:
1. На 2 кг ребрышек добавляем 1 ст.л. соли, 1 ст.л. черного перца, 1 ст.л. корченой паприки, 1 ст.л. сухого чеснока.
2. Все перемешиваем и хорошо натираем ребра.
3. Далее кусочек нужно завернуть в несколько слоев фольги – 4-5.
4. Выкладываем на противень и запекаем 3 часа при температуре 160 градусах.
5. Далее готовим соус 2 ст.л. кетчупа, 2 ст.л. соуса терияки или унаги.
6. Достать ребрышки, раскрыть и смажь соусом со всех сторон.
7. Дальше отправляем в духовку, увеличиваем температуру до 200 градусов на 30 минут.
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