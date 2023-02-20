Рубленые котлеты – это отличная альтернатива классическим, когда не хочется долго возиться с приготовлением фарша. Традиционно их готовят из куриного филе. Добавляют сметану для нежного сочного вкуса, а также крахмал – благодаря ему котлеты будут очень пышными.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рубленых котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

яйца – 1 шт

сметана – 30 г

крахмал кукурузный – 25 г

зеленый лук

соль, специи

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Способ приготовления:

1. Порезать кубики филе.

2. Измельчить зеленый лук.

3. Смешать филе, сметану, яйцо, крахмал, соль, перец и лук. Перемешать до однородности.

4. Обжарить котлеты на сковороде.

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