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Сочные и пышные рубленые котлеты: как приготовить вкусное блюдо
Рубленые котлеты – это отличная альтернатива классическим, когда не хочется долго возиться с приготовлением фарша. Традиционно их готовят из куриного филе. Добавляют сметану для нежного сочного вкуса, а также крахмал – благодаря ему котлеты будут очень пышными.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рубленых котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- яйца – 1 шт
- сметана – 30 г
- крахмал кукурузный – 25 г
- зеленый лук
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Порезать кубики филе.
2. Измельчить зеленый лук.
3. Смешать филе, сметану, яйцо, крахмал, соль, перец и лук. Перемешать до однородности.
4. Обжарить котлеты на сковороде.
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