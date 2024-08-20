Сочные котлеты с начинкой: рецепт привычного блюда по-новому
Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из рыбы, крабовых палочек, а также из риса, гречки. Для того, чтобы котлеты были по-настоящему сочными, кулинары советуют готовить их с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт. (или уже готовый фарш 500 г)
- яйцо – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- болгарский перец – 1/3 шт.
- морковь – 1 шт.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- шампиньоны – 4-5 шт.
- сливки 15% – 100 мл
- мука – 1 ст.л.
- сыр твердый
- соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Пропустите филе через мясорубку, добавьте муку, яйца, специи, лук порезанный кубиком, панировочные сухари и перемешайте.
2. Пожарьте морковь с перцем, добавьте в фарш и перемешайте.
3. Грибы отдельно пожарьте, влейте сливки и протушите под крышкой.
4. Сформируйте из мяса котлеты, выложите на противень, во внутрь грибную начинку, сверху присыпьте тертым твердым сыром.
Готовьте в духовке 40 минут при 180 С.
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