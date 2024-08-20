Сочные котлеты с начинкой: рецепт привычного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сочные котлеты с начинкой: рецепт привычного блюда по-новому

Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из рыбы, крабовых палочек, а также из риса, гречки. Для того, чтобы котлеты были по-настоящему сочными, кулинары советуют готовить их с овощами.

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Как приготовить сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с грибной начинкой. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 2 шт. (или уже готовый фарш 500 г)
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • болгарский перец – 1/3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • шампиньоны – 4-5 шт.
  • сливки 15% – 100 мл
  • мука – 1 ст.л.
  • сыр твердый 
  • соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления: 

1. Пропустите филе через мясорубку, добавьте муку, яйца, специи, лук порезанный кубиком, панировочные сухари и перемешайте.

Фарш с овощами

2. Пожарьте морковь с перцем, добавьте в фарш и перемешайте. 

3. Грибы отдельно пожарьте, влейте сливки и протушите под крышкой. 

Грибы для блюда

4. Сформируйте из мяса котлеты, выложите на противень, во внутрь грибную начинку, сверху присыпьте тертым твердым сыром. 

Приготовление котлет

Готовьте в духовке 40 минут при 180 С.

Готовые котлеты

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