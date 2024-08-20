Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из рыбы, крабовых палочек, а также из риса, гречки. Для того, чтобы котлеты были по-настоящему сочными, кулинары советуют готовить их с овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с грибной начинкой.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт. (или уже готовый фарш 500 г)

яйцо – 1 шт.

лук – 2 шт.

болгарский перец – 1/3 шт.

морковь – 1 шт.

панировочные сухари – 3 ст.л.

шампиньоны – 4-5 шт.

сливки 15% – 100 мл

мука – 1 ст.л.

сыр твердый

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Пропустите филе через мясорубку, добавьте муку, яйца, специи, лук порезанный кубиком, панировочные сухари и перемешайте.

2. Пожарьте морковь с перцем, добавьте в фарш и перемешайте.

3. Грибы отдельно пожарьте, влейте сливки и протушите под крышкой.

4. Сформируйте из мяса котлеты, выложите на противень, во внутрь грибную начинку, сверху присыпьте тертым твердым сыром.

Готовьте в духовке 40 минут при 180 С.

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