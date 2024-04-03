Видео дня
Сочные куриные котлеты с брокколи: готовятся в духовке
Чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять сырые овощи, зелень, сыр. И лучше всего котлеты не жарить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с брокколи, луком и специями.
Ингредиенты:
- 500 г. куриного фарша
- 1 яйцо
- 300 г. брокколи
- 1 лук
- соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук, добавьте соль, специи и хорошо перемешайте до однородности.
2. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень.
3. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: