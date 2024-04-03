Сочные куриные котлеты с брокколи: готовятся в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные куриные котлеты с брокколи: готовятся в духовке

Чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять сырые овощи, зелень, сыр. И лучше всего котлеты не жарить, а запекать. 

Сочные запеченные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с брокколи, луком и специями. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • 500 г. куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 300 г. брокколи
  • 1 лук 
  • соль, сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук, добавьте соль, специи и хорошо перемешайте до однородности.

Основа для котлет

2. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень. 

Приготовление котлет в духовке

3. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

Готовые котлеты

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