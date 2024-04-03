Чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять сырые овощи, зелень, сыр. И лучше всего котлеты не жарить, а запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с брокколи, луком и специями.

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Ингредиенты:

500 г. куриного фарша

1 яйцо

300 г. брокколи

1 лук

соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук, добавьте соль, специи и хорошо перемешайте до однородности.

2. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень.

3. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

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