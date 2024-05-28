Именно куриные ножки лучше готовить на обед. Они отлично сочетаются с любым гарниром и салатом. А для того чтобы мясо после запекания не было сухим, его нужно правильно замариновать.

Идея приготовления сочных куриных ножек в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

куриные ножки – 600-700 г

Для маринада:

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соевый соус – 3 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

кетчуп – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

чеснок (натертый на терке) – 1 зубчик

молотый имбирь – 0,5 ч.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для маринада все ингредиенты соединить в миске.

2. Маринад добавить к ножкам и хорошо натереть их.

3. Накрыть миску плёнкой.

4. Поставить в холодильник минимум на час.

5. Разогреть духовку до 170 градусов.

6. Курицу поместить в рукав для запекания вместе с маринадом.

7. Положить в форму.

8. Выпекать 60-70 минут.

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