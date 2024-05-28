Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо
Именно куриные ножки лучше готовить на обед. Они отлично сочетаются с любым гарниром и салатом. А для того чтобы мясо после запекания не было сухим, его нужно правильно замариновать.
Идея приготовления сочных куриных ножек в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- куриные ножки – 600-700 г
Для маринада:
- соевый соус – 3 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- кетчуп – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- чеснок (натертый на терке) – 1 зубчик
- молотый имбирь – 0,5 ч.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для маринада все ингредиенты соединить в миске.
2. Маринад добавить к ножкам и хорошо натереть их.
3. Накрыть миску плёнкой.
4. Поставить в холодильник минимум на час.
5. Разогреть духовку до 170 градусов.
6. Курицу поместить в рукав для запекания вместе с маринадом.
7. Положить в форму.
8. Выпекать 60-70 минут.
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