Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

Именно куриные ножки лучше готовить на обед. Они отлично сочетаются с любым гарниром и салатом. А для того чтобы мясо после запекания не было сухим, его нужно правильно замариновать.

Идея приготовления сочных куриных ножек в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

Ингредиенты:

  • куриные ножки – 600-700 г

Для маринада:

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  • соевый соус – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • чеснок (натертый на терке) – 1 зубчик
  • молотый имбирь – 0,5 ч.л.
  • соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

1. Для маринада все ингредиенты соединить в миске.

2. Маринад добавить к ножкам и хорошо натереть их.

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

3. Накрыть миску плёнкой.

4. Поставить в холодильник минимум на час.

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

5. Разогреть духовку до 170 градусов.

6. Курицу поместить в рукав для запекания вместе с маринадом.

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

7. Положить в форму.

8. Выпекать 60-70 минут.

Сочные куриные ножки в духовке для сытного обеда: в чем замариновать мясо

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