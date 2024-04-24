Запеченное куриное филе в духовке может быть очень сочным. Для этого сделайте из мяса рулетики. Для начинки идеально подойдут отварные яйца с чесноком и зеленью.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить начинку нужно сметаной.

Ингредиенты:

филе куриное – 700 г

яйца куриные – 4 шт.

бекон (или ветчина) – 200 г

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зелень – по желанию

чеснок – 2 зубца

сметана – 2 ст.л.

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль.

2. Отбить, добавить специи.

3. Смешать вареные яйца, бекон, зелень, чеснок и сметану.

4. Выложить начинку на мясо.

5. Завернуть в рулетики.

6. Выложить плотно на форму для запекания, застеленную пергаментом.

7. Намазать смешанным с паприкой растительным маслом.

8. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

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