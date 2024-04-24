Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку
Запеченное куриное филе в духовке может быть очень сочным. Для этого сделайте из мяса рулетики. Для начинки идеально подойдут отварные яйца с чесноком и зеленью.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить начинку нужно сметаной.
Ингредиенты:
- филе куриное – 700 г
- яйца куриные – 4 шт.
- бекон (или ветчина) – 200 г
- зелень – по желанию
- чеснок – 2 зубца
- сметана – 2 ст.л.
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль.
2. Отбить, добавить специи.
3. Смешать вареные яйца, бекон, зелень, чеснок и сметану.
4. Выложить начинку на мясо.
5. Завернуть в рулетики.
6. Выложить плотно на форму для запекания, застеленную пергаментом.
7. Намазать смешанным с паприкой растительным маслом.
8. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.
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