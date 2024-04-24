Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

Запеченное куриное филе в духовке может быть очень сочным. Для этого сделайте из мяса рулетики. Для начинки идеально подойдут отварные яйца с чесноком и зеленью.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить начинку нужно сметаной.

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

  • филе куриное – 700 г
  • яйца куриные – 4 шт.
  • бекон (или ветчина) – 200 г
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  • зелень – по желанию
  • чеснок – 2 зубца
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль, перец, копченая паприка – по вкусу
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

1. Филе разрезать вдоль.

2. Отбить, добавить специи.

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

3. Смешать вареные яйца, бекон, зелень, чеснок и сметану.

4. Выложить начинку на мясо.

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

5. Завернуть в рулетики.

6. Выложить плотно на форму для запекания, застеленную пергаментом.

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

7. Намазать смешанным с паприкой растительным маслом.

8. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Сочные куриные рулетики в духовке для сытного обеда: из чего сделать начинку

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