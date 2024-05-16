Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

Вместо сухих отбивных из куриного филе можно приготовить сочные рулетики. Для начинки отлично подходит обычное сливочное масло, а для хрустящей корочки – панировочные сухари. Мясо не будет жирным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления мясных рулетиков в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей или картофелем.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

  • филе куриное – 900 г.
  • соль, перец – по вкусу.
  • масло сливочное – 100 г.
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  • зелень – по вкусу.
  • сыр твердый – 150 г.

Ингредиенты для кляра:

  • яйцо куриное – 1 шт.
  • молоко – 20 г.
  • панировочные сухари – 4 ст. л.
  • пармезан или другой творог – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

1. Филе разрезать вдоль.

2. Отбить, добавить специи.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

3. Смазать сливочным маслом, посыпать зеленью.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

4. Положить кусочек сыра, завернуть в рулетики.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

5. Рулетики обвалять в яйце с молоком, затем в сухарях с пармезаном.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

6. Выложить на форму для запекания застеленную пергаментом и отправить в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку

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