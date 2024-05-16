Вместо сухих отбивных из куриного филе можно приготовить сочные рулетики. Для начинки отлично подходит обычное сливочное масло, а для хрустящей корочки – панировочные сухари. Мясо не будет жирным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления мясных рулетиков в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей или картофелем.

Ингредиенты:

филе куриное – 900 г.

соль, перец – по вкусу.

масло сливочное – 100 г.

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зелень – по вкусу.

сыр твердый – 150 г.

Ингредиенты для кляра:

яйцо куриное – 1 шт.

молоко – 20 г.

панировочные сухари – 4 ст. л.

пармезан или другой творог – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль.

2. Отбить, добавить специи.

3. Смазать сливочным маслом, посыпать зеленью.

4. Положить кусочек сыра, завернуть в рулетики.

5. Рулетики обвалять в яйце с молоком, затем в сухарях с пармезаном.

6. Выложить на форму для запекания застеленную пергаментом и отправить в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

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