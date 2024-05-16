Сочные куриные рулетики в кляре: из чего сделать начинку
Вместо сухих отбивных из куриного филе можно приготовить сочные рулетики. Для начинки отлично подходит обычное сливочное масло, а для хрустящей корочки – панировочные сухари. Мясо не будет жирным, потому что запекается в духовке.
Идея приготовления мясных рулетиков в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей или картофелем.
Ингредиенты:
- филе куриное – 900 г.
- соль, перец – по вкусу.
- масло сливочное – 100 г.
- зелень – по вкусу.
- сыр твердый – 150 г.
Ингредиенты для кляра:
- яйцо куриное – 1 шт.
- молоко – 20 г.
- панировочные сухари – 4 ст. л.
- пармезан или другой творог – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль.
2. Отбить, добавить специи.
3. Смазать сливочным маслом, посыпать зеленью.
4. Положить кусочек сыра, завернуть в рулетики.
5. Рулетики обвалять в яйце с молоком, затем в сухарях с пармезаном.
6. Выложить на форму для запекания застеленную пергаментом и отправить в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.
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