Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов. Еще из него можно сделать сочные тефтели, зразы, паштет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных зраз, которые готовятся с плавленным сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

филе куриное – 800 г

яйца вареные – 4 шт.

сырки плавленые – 2 шт.

сливки (желательно жирные) – 100 мл.

специи – по вкусу

масло для жарки

мука

Способ приготовления:

1. Филе перебейте в блендере или на мясорубке (или купите готовый фарш), добавьте отварные натертые яйца, сливки, слегка подмороженные натертые плавленые сырки, специи. Перемешайте и отставьте в холодильник на часок.

2. Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте в муке и жарьте на разогретой с маслом сковороде на небольшом огне 5-6 минут. Переворачиваем и жарим под крышкой еще 5 минут.

3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

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