Сочные куриные зразы с плавленным сыром: будут очень нежными и вкусными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные куриные зразы с плавленным сыром: будут очень нежными и вкусными

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов. Еще из него можно сделать сочные тефтели, зразы, паштет. 

Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных зраз, которые готовятся с плавленным сыром и вареными яйцами. 

Рецепт вкусных зраз

Ингредиенты: 

  • филе куриное – 800 г 
  • яйца вареные – 4 шт. 
  • сырки плавленые – 2 шт.
  • сливки (желательно жирные) – 100 мл.
  • специи – по вкусу
  • масло для жарки
  • мука 

Способ приготовления: 

1. Филе перебейте в блендере или на мясорубке (или купите готовый фарш), добавьте отварные натертые яйца, сливки, слегка подмороженные натертые плавленые сырки, специи. Перемешайте и отставьте в холодильник на часок.

Фарш для блюда

2. Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте в муке и жарьте на разогретой с маслом сковороде на небольшом огне 5-6 минут. Переворачиваем и жарим под крышкой еще 5 минут.

Приготовление зраз

3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Готовые зразы

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