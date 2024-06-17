Сочные куриные зразы с плавленным сыром: будут очень нежными и вкусными
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов. Еще из него можно сделать сочные тефтели, зразы, паштет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных зраз, которые готовятся с плавленным сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- филе куриное – 800 г
- яйца вареные – 4 шт.
- сырки плавленые – 2 шт.
- сливки (желательно жирные) – 100 мл.
- специи – по вкусу
- масло для жарки
- мука
Способ приготовления:
1. Филе перебейте в блендере или на мясорубке (или купите готовый фарш), добавьте отварные натертые яйца, сливки, слегка подмороженные натертые плавленые сырки, специи. Перемешайте и отставьте в холодильник на часок.
2. Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте в муке и жарьте на разогретой с маслом сковороде на небольшом огне 5-6 минут. Переворачиваем и жарим под крышкой еще 5 минут.
3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
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