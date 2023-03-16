Если у вас не хватает времени на то, чтобы парить капусту и заворачивать в нее начинку – можно сделать ленивые голубцы. Для этого овощ просто нужно добавить в мясной фарш. Но для того, чтобы блюдо получилось сочным, а не сухим, следует не забыть о некоторых других компонентах.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. По этой технологии в фарш обязательно нужно добавить сметану и кетчуп.

Ингредиенты для соуса:

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3 стакана воды

5 стаканов сметаны

1 ст.л муки

2 ст.л томатной пасты

3 ст.л кетчупа

Ингредиенты для зажарки:

2 лука

2 моркови

соль

перец

Ингредиенты для начинки:

800 г фарша

400 г уже готового риса

300 – 400 г капусты

1 яйцо

2-3 ст.л зажарки

соль, перец, паприка, приправа к голубцам.

Способ приготовления:

1. Мелко нарезанный лук обжариваем до мягкости и добавляем натертую морковь, обжариваем и добавляем соль, перец – зажарка готова.

2. Далее капусту нашаткованную заливаем кипятком на 20 минут. Сливаем воду.

3. К фаршу добавляем рис уже отварной, капусту пропаренную, зажарку, яйцо, соль и специи.

4. Все перемешиваем до однородности и формируем голубцы.

5. Готовим соус: к воде добавляем сметану, томатную пасту, кетчуп, соль, перец и муку, перемешиваем и соус готов.

6. На голубцы выкладываем оставшуюся зажарку и выливаем весь соус.

7. Ставим запекаться на 1 час при температуре 200-180 градусов.

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