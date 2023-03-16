Сочные ленивые голубцы: готовятся в духовке
Если у вас не хватает времени на то, чтобы парить капусту и заворачивать в нее начинку – можно сделать ленивые голубцы. Для этого овощ просто нужно добавить в мясной фарш. Но для того, чтобы блюдо получилось сочным, а не сухим, следует не забыть о некоторых других компонентах.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. По этой технологии в фарш обязательно нужно добавить сметану и кетчуп.
Ингредиенты для соуса:
- 3 стакана воды
- 5 стаканов сметаны
- 1 ст.л муки
- 2 ст.л томатной пасты
- 3 ст.л кетчупа
Ингредиенты для зажарки:
- 2 лука
- 2 моркови
- соль
- перец
Ингредиенты для начинки:
- 800 г фарша
- 400 г уже готового риса
- 300 – 400 г капусты
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л зажарки
- соль, перец, паприка, приправа к голубцам.
Способ приготовления:
1. Мелко нарезанный лук обжариваем до мягкости и добавляем натертую морковь, обжариваем и добавляем соль, перец – зажарка готова.
2. Далее капусту нашаткованную заливаем кипятком на 20 минут. Сливаем воду.
3. К фаршу добавляем рис уже отварной, капусту пропаренную, зажарку, яйцо, соль и специи.
4. Все перемешиваем до однородности и формируем голубцы.
5. Готовим соус: к воде добавляем сметану, томатную пасту, кетчуп, соль, перец и муку, перемешиваем и соус готов.
6. На голубцы выкладываем оставшуюся зажарку и выливаем весь соус.
7. Ставим запекаться на 1 час при температуре 200-180 градусов.
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