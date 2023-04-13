Если на длительное приготовление голубцов у вас нет времени – можно воспользоваться ленивым вариантом. По этой технологии капусту парить не придется, а нужно просто прожарить ее с овощами. Сюда отлично подходит фарш из куриного мяса.

Идея приготовления ленивых голубцов с соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Чтобы голубцы держали форму – в фарш нужно добавить рис.

Ингредиенты:

500 г фарша (можно куриный)

1/2 небольшой капусты (400-500 г)

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125 г риса (сырого)

1 лук

1 морковь

1 яйцо

любимые специи

Ингредиенты для соуса:

1 лук

1 морковь

1 томат

2 ст.л. томатной пасты

3 ст.л. сметаны

стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и тушим 3 минуты. Добавляем соль, перец и вводим капусту.

2. Хорошо перемешиваем и готовим все вместе до мягкости капусты 5-7 минут.

3. Рис хорошо промываем и заливаем водой в соотношении 1:2. Подсаливаем и отвариваем под закрытой крышкой 5 минут после закипания. Снимаем с огня и оставляем настояться минимум 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.

4. К фаршу добавляем застывший рис и капусту, заправляем специями и добавляем яйцо. Тщательно перемешиваем.

5. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем их в форму смазанную маслом.

6. Для соуса также готовим зажарку из лука и моркови, к которой добавляем нарезанный томат, томатную пасту и сметану. Немножко солим, вливаем воду и доводим до кипения.

7. Котлеты заливаем готовым соусом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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