Сочные ленивые голубцы из куриного фарша: капусту парить не придется
Если на длительное приготовление голубцов у вас нет времени – можно воспользоваться ленивым вариантом. По этой технологии капусту парить не придется, а нужно просто прожарить ее с овощами. Сюда отлично подходит фарш из куриного мяса.
Идея приготовления ленивых голубцов с соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Чтобы голубцы держали форму – в фарш нужно добавить рис.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (можно куриный)
- 1/2 небольшой капусты (400-500 г)
- 125 г риса (сырого)
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 яйцо
- любимые специи
Ингредиенты для соуса:
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 томат
- 2 ст.л. томатной пасты
- 3 ст.л. сметаны
- стакан воды (250 мл)
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и тушим 3 минуты. Добавляем соль, перец и вводим капусту.
2. Хорошо перемешиваем и готовим все вместе до мягкости капусты 5-7 минут.
3. Рис хорошо промываем и заливаем водой в соотношении 1:2. Подсаливаем и отвариваем под закрытой крышкой 5 минут после закипания. Снимаем с огня и оставляем настояться минимум 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.
4. К фаршу добавляем застывший рис и капусту, заправляем специями и добавляем яйцо. Тщательно перемешиваем.
5. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем их в форму смазанную маслом.
6. Для соуса также готовим зажарку из лука и моркови, к которой добавляем нарезанный томат, томатную пасту и сметану. Немножко солим, вливаем воду и доводим до кипения.
7. Котлеты заливаем готовым соусом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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