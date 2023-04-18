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Сочные мясные котлеты из фарша: как приготовить блюдо по маминому рецепту
Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты, разных видов мяса и фарша. Как правило, их жарят на сковороде, реже запекают в духовке для более полезного варианта.
Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась маминым рецептом вкусных мясных котлет из двух видов фарша.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 250 г
- говяжий фарш – 250 г
- чеснок – 3 зубчика
- яйца – 1 шт
- лук – 1 шт
- белый хлеб – 1 кусок
- молоко – 80 мл
- соль, перец
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок, добавить в фарш. Добавить также соль, специи и яйцо.
2. Хлеб замочить в молоке, отжать и добавить в фарш. Тщательно перемешать все.
3. Смазать руки оливковым маслом и сформовать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях.
4. Обжарить котлеты с обеих сторон.
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