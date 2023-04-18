Сочные мясные котлеты из фарша: как приготовить блюдо по маминому рецепту

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сочные мясные котлеты из фарша: как приготовить блюдо по маминому рецепту

Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты, разных видов мяса и фарша. Как правило, их жарят на сковороде, реже запекают в духовке для более полезного варианта.

Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась маминым рецептом вкусных мясных котлет из двух видов фарша.

Рецепт котлет из свиного и говяжьего фарша

Ингредиенты:

  • свиной фарш – 250 г
  • говяжий фарш – 250 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • яйца – 1 шт
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  • лук – 1 шт
  • белый хлеб – 1 кусок
  • молоко – 80 мл
  • соль, перец
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок, добавить в фарш. Добавить также соль, специи и яйцо.

Мясные котлеты из фарша

2. Хлеб замочить в молоке, отжать и добавить в фарш. Тщательно перемешать все.

3. Смазать руки оливковым маслом и сформовать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях.

Жареные котлеты

4. Обжарить котлеты с обеих сторон.

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