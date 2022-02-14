Сочные мясные медальоны с ананасами и сыром: что приготовить из фарша

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Сочные мясные медальоны с ананасами и сыром: что приготовить из фарша

Мясные медальоны – это вечная классика, которая никогда не надоедает. Их научились готовить разными способами, изменяя и сочетая между собой ингредиенты. Но наиболее любимыми остаются медальоны с ананасами и сыром. Сочные, с легкими кисло-сладкими нотками и тягучей сырной корочкой.

Рецептом мясных медальонов с ананасами под сыром поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Что приготовить с мяса, как приготовить мясо с ананасами

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг

  • лук – 200 г

  • яйца – 1 шт

  • твердый сыр – 200 г

  • майонез – 100 г

  • консервированные ананасы

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. В фарш добавить лук, яйцо, соль, перец, 50 г майонеза. Перемешать.

Что добавить в фарш, чтобы медальоны, котлеты и тефтели были сочными

2. Сформировать медальоны круглой формы. По размеру должны быть чуть больше кольца ананаса.

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3. Выложить на противень медальоны, на каждый из них кольцо анаса. В отверстия ананасов выложить майонез.

Мясные медальоны с ананасами

4. Запекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

5. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут.

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