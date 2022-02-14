Сочные мясные медальоны с ананасами и сыром: что приготовить из фарша
Мясные медальоны – это вечная классика, которая никогда не надоедает. Их научились готовить разными способами, изменяя и сочетая между собой ингредиенты. Но наиболее любимыми остаются медальоны с ананасами и сыром. Сочные, с легкими кисло-сладкими нотками и тягучей сырной корочкой.
Рецептом мясных медальонов с ананасами под сыром поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 1 кг
лук – 200 г
яйца – 1 шт
твердый сыр – 200 г
майонез – 100 г
консервированные ананасы
соль, перец
Способ приготовления:
1. В фарш добавить лук, яйцо, соль, перец, 50 г майонеза. Перемешать.
2. Сформировать медальоны круглой формы. По размеру должны быть чуть больше кольца ананаса.
3. Выложить на противень медальоны, на каждый из них кольцо анаса. В отверстия ананасов выложить майонез.
4. Запекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.
5. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут.
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