Сочные мясные медальоны с ананасами и сыром: что приготовить из фарша

Мясные медальоны – это вечная классика, которая никогда не надоедает. Их научились готовить разными способами, изменяя и сочетая между собой ингредиенты. Но наиболее любимыми остаются медальоны с ананасами и сыром. Сочные, с легкими кисло-сладкими нотками и тягучей сырной корочкой.

Рецептом мясных медальонов с ананасами под сыром поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг

лук – 200 г

яйца – 1 шт

твердый сыр – 200 г

майонез – 100 г

консервированные ананасы

соль, перец

Способ приготовления:

1. В фарш добавить лук, яйцо, соль, перец, 50 г майонеза. Перемешать.

2. Сформировать медальоны круглой формы. По размеру должны быть чуть больше кольца ананаса.

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3. Выложить на противень медальоны, на каждый из них кольцо анаса. В отверстия ананасов выложить майонез.

4. Запекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

5. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут.

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