Сочные рубленые котлеты из куриного филе: простой рецепт
Куриные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить по-разному. С луком, с овощами, сыром. Еще котлеты можно готовить рубленными, они по вкусу будут более сочными и готовятся проще, чем в классическом варианте.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет из куриного филе, с луком, сметаной.
Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш сметану и 2-3 яйца!
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Яйца – 2-3 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Масло для жарки котлет
Способ приготовления:
1. Куриное филе и лук нарежьте мелким кубиком.
2. В фарш добавьте яйца, специи, порезанный мелким кубиком лук, сметану, муку, перемешайте.
3. Сковороду разогрейте, сбрызните маслом, сформируйте котлеты ложкой, пожарьте до румяности с двух сторон.
Готовые котлеты нужно подавать горячими, будет очень вкусно!
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