Сочные рубленые котлеты из куриного филе: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Рецепт рыбных котлет

Куриные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить по-разному. С луком, с овощами, сыром. Еще котлеты можно готовить рубленными, они по вкусу будут более сочными и готовятся проще, чем в классическом варианте. 

Домашние котлеты

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет из куриного филе, с луком, сметаной.

Рецепт котлет
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Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш сметану и 2-3 яйца!

Вкусные котлеты из филе

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Масло для жарки котлет

Способ приготовления:

1. Куриное филе и лук нарежьте мелким кубиком.

Приготовление фарша для рубленных котлет

2. В фарш добавьте яйца, специи, порезанный мелким кубиком лук, сметану, муку, перемешайте.

Готовый фарш для блюда

3. Сковороду разогрейте, сбрызните маслом, сформируйте котлеты ложкой, пожарьте до румяности с двух сторон.

Сколько жарить котлеты

Готовые котлеты нужно подавать горячими, будет очень вкусно!

Готовые котлеты

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