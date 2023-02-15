Куриные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить по-разному. С луком, с овощами, сыром. Еще котлеты можно готовить рубленными, они по вкусу будут более сочными и готовятся проще, чем в классическом варианте.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет из куриного филе, с луком, сметаной.

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Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш сметану и 2-3 яйца!

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 3 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Масло для жарки котлет

Способ приготовления:

1. Куриное филе и лук нарежьте мелким кубиком.

2. В фарш добавьте яйца, специи, порезанный мелким кубиком лук, сметану, муку, перемешайте.

3. Сковороду разогрейте, сбрызните маслом, сформируйте котлеты ложкой, пожарьте до румяности с двух сторон.

Готовые котлеты нужно подавать горячими, будет очень вкусно!

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