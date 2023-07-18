Сочные слойки с творогом: вкусный перекус за 20 минут
Домашние слойки – это вкусные слоеные булочки с сочной начинкой, которые можно готовить из разного теста: слоеного, фило и даже лаваша. Это отличный вариант на завтрак и перекус, а также как десерт к чаю.
Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом, которые готовятся из теста фило всего 20 минут.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- тесто фило – 1 п
- яйцо – 1 шт
- сливочное масло – 40 г
- молоко – 50 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. На поверхность, присыпанную мукой, выложить лист теста и сформировать квадрат (лишнее тесто отрезать).
2. Смешать молоко, яйцо и растопленное масло. Полученной массой смазать лист теста.
3. Для начинки нужно творог перетереть с сахаром. Выложить на лист теста и завернуть в трубочку или придать любую другую форму.
4. Смазать слойки еще раз молочной массой. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!
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