Домашние слойки – это вкусные слоеные булочки с сочной начинкой, которые можно готовить из разного теста: слоеного, фило и даже лаваша. Это отличный вариант на завтрак и перекус, а также как десерт к чаю.

Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом, которые готовятся из теста фило всего 20 минут.

Ингредиенты:

творог – 400 г

тесто фило – 1 п

яйцо – 1 шт

сливочное масло – 40 г

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молоко – 50 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. На поверхность, присыпанную мукой, выложить лист теста и сформировать квадрат (лишнее тесто отрезать).

2. Смешать молоко, яйцо и растопленное масло. Полученной массой смазать лист теста.

3. Для начинки нужно творог перетереть с сахаром. Выложить на лист теста и завернуть в трубочку или придать любую другую форму.

4. Смазать слойки еще раз молочной массой. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

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