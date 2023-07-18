Сочные слойки с творогом: вкусный перекус за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сочные слойки с творогом: вкусный перекус за 20 минут

Домашние слойки – это вкусные слоеные булочки с сочной начинкой, которые можно готовить из разного теста: слоеного, фило и даже лаваша. Это отличный вариант на завтрак и перекус, а также как десерт к чаю.

Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом слоек с творогом, которые готовятся из теста фило всего 20 минут.

Рецепт слоек с творогом из теста фило

Ингредиенты:

  • творог – 400 г
  • тесто фило – 1 п
  • яйцо – 1 шт
  • сливочное масло – 40 г
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  • молоко – 50 г
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. На поверхность, присыпанную мукой, выложить лист теста и сформировать квадрат (лишнее тесто отрезать).

Выпечка из теста фило

2. Смешать молоко, яйцо и растопленное масло. Полученной массой смазать лист теста.

3. Для начинки нужно творог перетереть с сахаром. Выложить на лист теста и завернуть в трубочку или придать любую другую форму.

Слойки с начинкой в духовке

4. Смазать слойки еще раз молочной массой. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

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