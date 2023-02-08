Если у вас нет времени лепить и готовить всевозможные пирожки с яблоками – можно сделать такие завиванцы. Для них нужно просто приобрести тесто фило, которое вы найдете в любом супермаркете. В него вы сможете завернуть любимую сочную начинку, запечь и пробовать всей семьей.

Идея приготовления завиванцев с яблоками вместо пирожков опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 7-8 шт

сыр кисломолочный – 380 г

тесто фило – 4-5 листов

сахар – 8 ст.л.

Видео дня

изюм – 70 г

корица – 1 ч.л

ванильный сахар – 1 пачка

яйца – 2 шт

Способ приготовления:

1. Яблоки чистим и режем мелким кубиком.

2. Добавляем 2 столовых ложки сахара и корицу, перемешиваем.

3. К сыру добавляем 1 яйцо, остальной сахар, ванильный сахар и изюм.

4. Изюм нужно заранее залить теплой водой и дать им полчаса постоять. Затем слить воду и добавить в творог. Перемешать с творожной массой.

5. Каждый лист смазываем творожной массой и сверху посыпаем яблоками. Скручиваем его по диагонали Далее скручиваем в завиванец и выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом.

6. Завиванцы смазываем взбитым яйцом и выпекаем при температуре 180 градусов 15 минут. Затем убавляем до 170 градусов и печем еще 15 минут.

7. Даем немного остыть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: