Сочные завиванцы с яблоками и сыром: проще пирожков
Если у вас нет времени лепить и готовить всевозможные пирожки с яблоками – можно сделать такие завиванцы. Для них нужно просто приобрести тесто фило, которое вы найдете в любом супермаркете. В него вы сможете завернуть любимую сочную начинку, запечь и пробовать всей семьей.
Идея приготовления завиванцев с яблоками вместо пирожков опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 7-8 шт
- сыр кисломолочный – 380 г
- тесто фило – 4-5 листов
- сахар – 8 ст.л.
- изюм – 70 г
- корица – 1 ч.л
- ванильный сахар – 1 пачка
- яйца – 2 шт
Способ приготовления:
1. Яблоки чистим и режем мелким кубиком.
2. Добавляем 2 столовых ложки сахара и корицу, перемешиваем.
3. К сыру добавляем 1 яйцо, остальной сахар, ванильный сахар и изюм.
4. Изюм нужно заранее залить теплой водой и дать им полчаса постоять. Затем слить воду и добавить в творог. Перемешать с творожной массой.
5. Каждый лист смазываем творожной массой и сверху посыпаем яблоками. Скручиваем его по диагонали Далее скручиваем в завиванец и выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом.
6. Завиванцы смазываем взбитым яйцом и выпекаем при температуре 180 градусов 15 минут. Затем убавляем до 170 градусов и печем еще 15 минут.
7. Даем немного остыть.
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