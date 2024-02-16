Сочный фаршированный перец для перекуса: что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сочный фаршированный перец для перекуса: что обязательно нужно добавить в фарш

Фаршированные перцы могут быть отличным блюдом для обеда, ужина и даже перекуса. Чтобы они были сочными, добавьте в фарш сырые тертые овощи.

Сырые овощи

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который готовится с сырыми овощами, рисом и фаршем.

Рецепт перцев
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Ингредиенты:

  • Рис – 1 небольшой стакан
  • Фарш – 600 гр (я брала куриный, с телятиной будет тоже вкусно)
  • Кабачок – 1 шт средняя
  • Морковь – 1 большая
  • Лук – 1 большой
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Томаты в собственном соке – 1 банка или 400 гр обычных томатов без шкуры и нарезанных
  • Сливки – 150 г
  • Соль, перец, копченая паприка, лавровый лист и любимые специи

Способ приготовления:

1. Замочите и промойте рис 5-7 раз.

2. Все овощи кроме лука натрите, лук порежьте мелко и смешайте все это с промытым рисом, посолите, поперчите.

Зажарка для перцев

3. Перцы почистите от семян и прожилок.

Приготовление перцев

4. Нафаршируйте и выложите в форму для запекания, сверху выложите половину томатов, а затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешайте со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину. Накройте форму и запекайте. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следите, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости.

Готовый перец

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