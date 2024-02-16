Сочный фаршированный перец для перекуса: что обязательно нужно добавить в фарш
Фаршированные перцы могут быть отличным блюдом для обеда, ужина и даже перекуса. Чтобы они были сочными, добавьте в фарш сырые тертые овощи.
Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который готовится с сырыми овощами, рисом и фаршем.
Ингредиенты:
- Рис – 1 небольшой стакан
- Фарш – 600 гр (я брала куриный, с телятиной будет тоже вкусно)
- Кабачок – 1 шт средняя
- Морковь – 1 большая
- Лук – 1 большой
- Чеснок – 5 зубчиков
- Сельдерей – 2 стебля
- Томаты в собственном соке – 1 банка или 400 гр обычных томатов без шкуры и нарезанных
- Сливки – 150 г
- Соль, перец, копченая паприка, лавровый лист и любимые специи
Способ приготовления:
1. Замочите и промойте рис 5-7 раз.
2. Все овощи кроме лука натрите, лук порежьте мелко и смешайте все это с промытым рисом, посолите, поперчите.
3. Перцы почистите от семян и прожилок.
4. Нафаршируйте и выложите в форму для запекания, сверху выложите половину томатов, а затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешайте со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину. Накройте форму и запекайте. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следите, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости.
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