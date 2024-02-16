Фаршированные перцы могут быть отличным блюдом для обеда, ужина и даже перекуса. Чтобы они были сочными, добавьте в фарш сырые тертые овощи.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который готовится с сырыми овощами, рисом и фаршем.

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Ингредиенты:

Рис – 1 небольшой стакан

Фарш – 600 гр (я брала куриный, с телятиной будет тоже вкусно)

Кабачок – 1 шт средняя

Морковь – 1 большая

Лук – 1 большой

Чеснок – 5 зубчиков

Сельдерей – 2 стебля

Томаты в собственном соке – 1 банка или 400 гр обычных томатов без шкуры и нарезанных

Сливки – 150 г

Соль, перец, копченая паприка, лавровый лист и любимые специи

Способ приготовления:

1. Замочите и промойте рис 5-7 раз.

2. Все овощи кроме лука натрите, лук порежьте мелко и смешайте все это с промытым рисом, посолите, поперчите.

3. Перцы почистите от семян и прожилок.

4. Нафаршируйте и выложите в форму для запекания, сверху выложите половину томатов, а затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешайте со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину. Накройте форму и запекайте. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следите, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости.

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