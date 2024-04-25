Шашлык из куриного мяса – одно из самых вкусных мясных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, его нужно правильно замариновать.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного куриного шашлыка в беконе.

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Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 1 кг

Бекон – 600-700 г

Лук – 3 шт.

Розмарин – 2 веточки

Соль – 1 ч. л.

Черный перец – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. У бедра разрежьте толстую часть в виде книги, и немного отбейте молотком, совсем немного, чтобы выровнять одну плоскость мяса.

2. Маринуем бедра минимум 1 час, лучше оставить на несколько часов.

3. Бекон выложите на пищевую пленку и каждую полоску с нахлестом 1/2 см.

4. На один рулет выложите два филе, плотно и аккуратно сверните в рулет.

5. Нанизывайте на шампуры 2-2,5 см, шампура должны быть вертикально к лежащим рулетам. И разрежьте каждый шампур по отдельности. На углях готовьте 15-18 минут!

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