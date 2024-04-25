Сочный куриный шашлык в беконе для ужина: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний шашлык

Шашлык из куриного мяса – одно из самых вкусных мясных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, его нужно правильно замариновать. 

Домашний шашлык

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного куриного шашлыка в беконе. 

Как приготовить сочный шашлык из куриного мяса
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Ингредиенты: 

  • Филе куриного бедра – 1 кг
  • Бекон – 600-700 г
  • Лук – 3 шт. 
  • Розмарин – 2 веточки
  • Соль – 1 ч. л. 
  • Черный перец – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. У бедра разрежьте толстую часть в виде книги, и немного отбейте молотком, совсем немного, чтобы выровнять одну плоскость мяса.

2. Маринуем бедра минимум 1 час, лучше оставить на несколько часов.

Мясо с луком

3. Бекон выложите на пищевую пленку и каждую полоску с нахлестом 1/2 см.

Бекон для блюда

4. На один рулет выложите два филе, плотно и аккуратно сверните в рулет.

Приготовление шашлыка

5. Нанизывайте на шампуры  2-2,5 см, шампура должны быть вертикально к лежащим рулетам. И разрежьте каждый шампур по отдельности. На углях готовьте 15-18 минут!

Готовый шашлык

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