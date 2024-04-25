Сочный куриный шашлык в беконе для ужина: рецепт от кулинара
Шашлык из куриного мяса – одно из самых вкусных мясных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, его нужно правильно замариновать.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного куриного шашлыка в беконе.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра – 1 кг
- Бекон – 600-700 г
- Лук – 3 шт.
- Розмарин – 2 веточки
- Соль – 1 ч. л.
- Черный перец – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. У бедра разрежьте толстую часть в виде книги, и немного отбейте молотком, совсем немного, чтобы выровнять одну плоскость мяса.
2. Маринуем бедра минимум 1 час, лучше оставить на несколько часов.
3. Бекон выложите на пищевую пленку и каждую полоску с нахлестом 1/2 см.
4. На один рулет выложите два филе, плотно и аккуратно сверните в рулет.
5. Нанизывайте на шампуры 2-2,5 см, шампура должны быть вертикально к лежащим рулетам. И разрежьте каждый шампур по отдельности. На углях готовьте 15-18 минут!
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