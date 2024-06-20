Именно сейчас начался активный сезон нектарин. Эти плоды очень ароматные и сочные, поэтому идеально подходят для домашней выпечки. А для того, чтобы сэкономить время на приготовлении, можно использовать тесто фило.

Идея приготовления пирога с нектаринами из теста фило опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Сверху не забудьте присыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка

нектарины – 3 шт.

сливки (жирные) – 250 мл.

яйца – 3 шт.

сахар – 120-130 г

масло сливочное (растопить) – 50-60 г

Способ приготовления:

1. Смазать маслом форму для выпечки.

2. Выложить на нее три листа теста фило, каждый смазать маслом.

3. Лист теста сложить гармошкой.

4. Скрутить улиткой и выложить на середину формы.

5. Далее все остальные листы выложить по кругу, пока не заполнится форма.

6. Между тестом выложить нарезанные ломтиками нектарины.

7. Смешать яйца, сливки, сахар, вылить на тесто.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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