Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

Именно сейчас начался активный сезон нектарин. Эти плоды очень ароматные и сочные, поэтому идеально подходят для домашней выпечки. А для того, чтобы сэкономить время на приготовлении, можно использовать тесто фило.

Идея приготовления пирога с нектаринами из теста фило опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Сверху не забудьте присыпать сахарной пудрой.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка
  • нектарины – 3 шт.
  • сливки (жирные) – 250 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 120-130 г
  • масло сливочное (растопить) – 50-60 г

Способ приготовления:

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

1. Смазать маслом форму для выпечки.

2. Выложить на нее три листа теста фило, каждый смазать маслом.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

3. Лист теста сложить гармошкой.

4. Скрутить улиткой и выложить на середину формы.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

5. Далее все остальные листы выложить по кругу, пока не заполнится форма.

6. Между тестом выложить нарезанные ломтиками нектарины.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

7. Смешать яйца, сливки, сахар, вылить на тесто.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

8. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

Сочный пирог с нектаринами: какое тесто использовать, чтобы не раскатывать

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