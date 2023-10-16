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Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску
Одна из самых популярных осенних закусок – это салат с запеченной тыквой. Блюдо получается очень легким и сочным. Овощ придает приятный сладковатый вкус.
Идея приготовления сочного сезонного салата с тыквой и фетой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Заправить салат нужно вкусным соусом на основе меда и соевого соуса.
Способ приготовления:
- 100 г сыра фета
- 200 г тыквы
- пол-апельсина
- 3 зубчика чеснока
- микс салата
- 2-3 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
1. Полейте тыкву оливковым маслом.
2. Добавьте чеснок и поставьте его в духовку.
3. Запекайте тыкву в разогретой до 200 градусов духовке, пока она не станет мягкой.
4. На тарелку выложите зелень.
5. Добавьте апельсин, запеченную тыкву и фету кусочками.
6. Полейте соусом.
Для соуса смешайте:
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ст.л. соевого соуса
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