Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

Одна из самых популярных осенних закусок – это салат с запеченной тыквой. Блюдо получается очень легким и сочным. Овощ придает приятный сладковатый вкус.

Идея приготовления сочного сезонного салата с тыквой и фетой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Заправить салат нужно вкусным соусом на основе меда и соевого соуса.

Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

Способ приготовления:

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  • 100 г сыра фета
  • 200 г тыквы
  • пол-апельсина
  • 3 зубчика чеснока
  • микс салата
  • 2-3 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

1. Полейте тыкву оливковым маслом.

2. Добавьте чеснок и поставьте его в духовку.

Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

3. Запекайте тыкву в разогретой до 200 градусов духовке, пока она не станет мягкой.

4. На тарелку выложите зелень.

Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску

5. Добавьте апельсин, запеченную тыкву и фету кусочками.

6. Полейте соусом.

Для соуса смешайте:

Сочный сезонный салат с тыквой и фетой: как приготовить легкую осеннюю закуску
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ст.л. соевого соуса

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