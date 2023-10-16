Одна из самых популярных осенних закусок – это салат с запеченной тыквой. Блюдо получается очень легким и сочным. Овощ придает приятный сладковатый вкус.

Идея приготовления сочного сезонного салата с тыквой и фетой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Заправить салат нужно вкусным соусом на основе меда и соевого соуса.

Способ приготовления:

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100 г сыра фета

200 г тыквы

пол-апельсина

3 зубчика чеснока

микс салата

2-3 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

1. Полейте тыкву оливковым маслом.

2. Добавьте чеснок и поставьте его в духовку.

3. Запекайте тыкву в разогретой до 200 градусов духовке, пока она не станет мягкой.

4. На тарелку выложите зелень.

5. Добавьте апельсин, запеченную тыкву и фету кусочками.

6. Полейте соусом.

Для соуса смешайте:

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. меда

1 ст.л. соевого соуса

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