Сочный весенний салат с рукколой: как вкусно соединить зелень в блюде
Рукола – свежая весенняя зелень, которая имеет приятную, немного хрустящую текстуру и нежный аромат. Поэтому это идеальный ингредиент для вашего лёгкого салата. В нем можно объединить любые любимые овощи и абсолютно простую заправку – получится очень вкусно.
Идея приготовления свежего салата с рукколой опубликована на странице Саломеи Загоровской ( yum_yum_bysolomijka ) в Instagram.
Ингредиенты:
рукола – 1 пучок
сладкий красный перец – 1 шт
огурцы – 2 шт
измельченный тунец – 1 банка
соль, перец или смесь перцев, сушеный чеснок – по желанию
поджаренный кунжут – 2 ст.л
оливковое масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Овощи помыть, порезать.
2. Добавить к руколе.
3. Положить тунец, специи и растительное масло, все хорошо вымешать.
4. Сверху посыпать поджаренным кунжутом.
5. Подавать с черным хлебом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: