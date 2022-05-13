Рукола – свежая весенняя зелень, которая имеет приятную, немного хрустящую текстуру и нежный аромат. Поэтому это идеальный ингредиент для вашего лёгкого салата. В нем можно объединить любые любимые овощи и абсолютно простую заправку – получится очень вкусно.

Идея приготовления свежего салата с рукколой опубликована на странице Саломеи Загоровской ( yum_yum_bysolomijka ) в Instagram.

Ингредиенты:

рукола – 1 пучок

сладкий красный перец – 1 шт

огурцы – 2 шт

измельченный тунец – 1 банка

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соль, перец или смесь перцев, сушеный чеснок – по желанию

поджаренный кунжут – 2 ст.л

оливковое масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Овощи помыть, порезать.

2. Добавить к руколе.

3. Положить тунец, специи и растительное масло, все хорошо вымешать.

4. Сверху посыпать поджаренным кунжутом.

5. Подавать с черным хлебом.

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