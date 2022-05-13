Сочный весенний салат с рукколой: как вкусно соединить зелень в блюде

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сочный весенний салат с рукколой: как вкусно соединить зелень в блюде

Рукола – свежая весенняя зелень, которая имеет приятную, немного хрустящую текстуру и нежный аромат. Поэтому это идеальный ингредиент для вашего лёгкого салата. В нем можно объединить любые любимые овощи и абсолютно простую заправку – получится очень вкусно.

Идея приготовления свежего салата с рукколой опубликована на странице Саломеи Загоровской ( yum_yum_bysolomijka ) в Instagram.

Рецепт свежего салата с рукколой и тунцом

Ингредиенты:

  • рукола – 1 пучок

  • сладкий красный перец – 1 шт

  • огурцы – 2 шт

  • измельченный тунец – 1 банка

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  • соль, перец или смесь перцев, сушеный чеснок – по желанию

  • поджаренный кунжут – 2 ст.л

  • оливковое масло – 1 ст.л

Сладкий болгарский перец для салата

Способ приготовления:

1. Овощи помыть, порезать.

Свежий огурец для салата

2. Добавить к руколе.

Что приготовить из тунца

3. Положить тунец, специи и растительное масло, все хорошо вымешать.

Оливковое масло, которым можно заправить салат

4. Сверху посыпать поджаренным кунжутом.

5. Подавать с черным хлебом.

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