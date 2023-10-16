Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку
В осенний период традиционный сырник можно дополнить сочными и сладкими яблоками. Выпечка получится плотной и влажной. Идеально подойдет для уютных семейных чаепитий.
Идея приготовления нежного влажного сырника с яблоками, изюмом и курагой опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Десерт состоит из нескольких слоев.
Ингредиенты для теста:
- 3 ст.л. сметаны
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 2 ч.л. порошка к печенью
- 100 грамм масла
- 300 г муки
Ингредиенты для творожной массы:
- 1 кг сыра
- 2 пачки ванильного сахара
- 2 пачка пудинга сливочного (можно заменить крахмалом)
- 200 г сахара
- цедра 1 лимона
- 100 г изюма
- 100 грамм кураги
- 5 желтков
- 100 грамм масла
На дно сырника:
- 2 яблока
- 50 грамм сахара
Способ приготовления:
1. Замешиваем густое тесто, чтобы раскатать его.
2. Когда тесто готовое – нарезаем яблоки тоненькими кусочками.
3. Добавляем сахар и ставим на огонь карамелизоваться недолго. Яблоки должны пустить сок.
4. Готовим сырковую массу: сыр пропускаем через мясорубку или взбиваем блендером, добавляем все продукты и получается вкусная сырковая масса.
5. Раскатываем тесто и выкладываем его на дно формы (делаем вокруг бортики).
6. Выкладываем готовые карамелизированные яблоки, затем творожную массу, сверху делаем сеточку из остатков теста и посыпаем маком.
7. Ставим в духовку при температуре 180 градусов в час.
8. Есть после охлаждения.
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