В осенний период традиционный сырник можно дополнить сочными и сладкими яблоками. Выпечка получится плотной и влажной. Идеально подойдет для уютных семейных чаепитий.

Идея приготовления нежного влажного сырника с яблоками, изюмом и курагой опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Десерт состоит из нескольких слоев.

Ингредиенты для теста:

3 ст.л. сметаны

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2 яйца

100 г сахара

2 ч.л. порошка к печенью

100 грамм масла

300 г муки

Ингредиенты для творожной массы:

1 кг сыра

2 пачки ванильного сахара

2 пачка пудинга сливочного (можно заменить крахмалом)

200 г сахара

цедра 1 лимона

100 г изюма

100 грамм кураги

5 желтков

100 грамм масла

На дно сырника:

2 яблока

50 грамм сахара

Способ приготовления:

1. Замешиваем густое тесто, чтобы раскатать его.

2. Когда тесто готовое – нарезаем яблоки тоненькими кусочками.

3. Добавляем сахар и ставим на огонь карамелизоваться недолго. Яблоки должны пустить сок.

4. Готовим сырковую массу: сыр пропускаем через мясорубку или взбиваем блендером, добавляем все продукты и получается вкусная сырковая масса.

5. Раскатываем тесто и выкладываем его на дно формы (делаем вокруг бортики).

6. Выкладываем готовые карамелизированные яблоки, затем творожную массу, сверху делаем сеточку из остатков теста и посыпаем маком.

7. Ставим в духовку при температуре 180 градусов в час.

8. Есть после охлаждения.

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