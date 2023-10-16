Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

В осенний период традиционный сырник можно дополнить сочными и сладкими яблоками. Выпечка получится плотной и влажной. Идеально подойдет для уютных семейных чаепитий.

Идея приготовления нежного влажного сырника с яблоками, изюмом и курагой опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Десерт состоит из нескольких слоев.

Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

Ингредиенты для теста:

  • 3 ст.л. сметаны
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  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 2 ч.л. порошка к печенью
  • 100 грамм масла
  • 300 г муки

Ингредиенты для творожной массы:

  • 1 кг сыра
  • 2 пачки ванильного сахара
  • 2 пачка пудинга сливочного (можно заменить крахмалом)
  • 200 г сахара
  • цедра 1 лимона
  • 100 г изюма
  • 100 грамм кураги
  • 5 желтков
  • 100 грамм масла

На дно сырника:

  • 2 яблока
  • 50 грамм сахара

Способ приготовления:

Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

1. Замешиваем густое тесто, чтобы раскатать его.

2. Когда тесто готовое – нарезаем яблоки тоненькими кусочками.

3. Добавляем сахар и ставим на огонь карамелизоваться недолго. Яблоки должны пустить сок.

Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

4. Готовим сырковую массу: сыр пропускаем через мясорубку или взбиваем блендером, добавляем все продукты и получается вкусная сырковая масса.

5. Раскатываем тесто и выкладываем его на дно формы (делаем вокруг бортики).

Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

6. Выкладываем готовые карамелизированные яблоки, затем творожную массу, сверху делаем сеточку из остатков теста и посыпаем маком.

7. Ставим в духовку при температуре 180 градусов в час.

Сочный влажный сырник с яблоками: как приготовить вкусную сезонную выпечку

8. Есть после охлаждения.

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