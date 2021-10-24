Соль и похудение: превращаем 'врага' в 'друга'

Естественно, что соль необходима всем, в том числе, и тем, кто худеет, – но только в определенных количествах. Иначе она перестает быть другом и превращается во врага.

Избыток соли вреден. Чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и много других готовых продуктов содержат много соли. Современная пища перенасыщена солью, хотя на первый взгляд это может быть не очевидным. А привычка добавлять соль в блюда, иногда даже не попробовав их, может легко привести к проблемам со здоровьем. Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень, задерживает воду в тканях, что приводит к повышению артериального давления. Задержка жидкости увеличивает вес, а от этого ухудшается настроение.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ще сіль сприяє переїданню, вона один з кращих підсилювачів смаку. Солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.

СКІЛЬКИ СОЛІ МОЖНА ВЖИВАТИ?

У день допустимо споживати не більше 10 - 12 г солі. Половину – з готовими продуктами харчування, половину – 5 - 6 г (чайна ложка) солі використовувати на досолювання.

ЯК З'ЇСТИ МЕНШЕ СОЛІ?

Додавайте сіль в кінці приготування, а ще краще – вже в готову страву на тарілці. Кладіть менше солі, ніж передбачено в рецепті.

Щоб додати смаку використовуйте натуральні спеції. Це дозволить знизити кількість солі при приготуванні їжі.

Якщо "перебрали" з солоною їжею, постарайтеся відновити баланс, вживаючи більше овочів і фруктів. Не забувайте про воду.

Якщо ви не можете прорахувати, скільки солі ви вживаєте, відсипте 5 г солі в окрему сільничку і подивіться, чи вистачає її вам на день.

Уважно вивчайте етикетки готових продуктів. Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без солі. Не зловживайте готовими покупними соусами. У них багато не тільки солі, але і цукру. Намагайтеся якомога рідше споживати напівфабрикати.

Іноді на етикетці вказується кількість натрію. Щоб дізнатися, скільки солі міститься в продукті, помножте це значення на 2,5. Іншими словами: чайна ложка, наповнена по вінця, – це близько 5 г солі і приблизно 2 г натрію. Пам’ятайте – 1 г солі "утримує" в нашому організмі як мінімум 100 мл води.

Всім здорового та смачного харчування!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.