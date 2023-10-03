Соль спасает от стресса? Специалист объяснила, сколько ее можно есть без вреда для организма

Соль является самой востребованной специей для приготовления всех блюд, ее даже добавляют в десерты. Но, нужно обязательно помнить, что соль задерживает жидкость в организме, поэтому специалисты рекомендуют не злоупотреблять ею, и нужно знать, сколько граммов соли в день являются безопасными для организма.

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась в Telegram полезными советами, сколько соли можно съедать в день и в чем ее важность для организма.

Видео дня

"Без соли человек жить не сможет, это важный электролит и регулятор. Обычная поваренная соль – натрий хлор – NaCl – это 39% Na и 60% Cl. Вся вода в организме имеется в виде соляного раствора, его еще называют "физ.раствор" – это 0,9% раствор соли", – рассказывает специалист.

Зачем соль нужна для организма

Эксперт отметила, что соль нужна для удержания осмотического давления. Это давление на границе двух растворов, это мембрана оболочки клеток. Если мы теряем соль – осмотическое давление нарушается, клетки в таком состоянии работать не могут. Особенно спорт vs солевые диеты – не работает!

"Вторая важная функция соли – пищеварение. Пищевая соль увеличивает действие слюны, а слюна – первый противовоспалительный пищеварительный агент. Усвоение сюда же! Мы с возрастом и накопленными повадками в питании теряем здоровую кислоту желудка. Для переваривания и образования этой желудочной кислоты (HCl) нужна соль (NaCl), если соли нет – белок не будет усваиваться. Пепсиноген – фермент желудочного сока активируется соляной кислотой. Без него не будет переваривания белков. Даже лечебно-профилактические воды для ЖКТ всегда соленые. Белки имеют +- сложный метаболизм, умеющий давать "побочки": расщепляются на составляющие и выделяют свободную серу, которая может дать ядовитую серную кислоту, но под действием соли, распадающейся на хлор и натрий, сера нейтрализуется натрием, а хлор уходит в здоровый стимул соляной кислоты желудка", – рассказала нутрициолог.

Соль и стресс

"Соль нужно есть для регулирование стресса и сохранение надпочечников. В регуляции нервной системы, в работе надпочечников – маленьких, но крайне важных эндокринных органов, именно по уровню Na в анализах смотрим, не работают ли нанос надпочечники от хронической перегрузки и не повышен ли тот же кортизол вне норм", – рассказала специалист.

Сколько соли можно давать детям

"Доза для детей – маленькая. А еще важно помнить, что основную соль мы получаем не из добавленной, а из готовых продуктов: хлеб, консервы, колбасы", – подытожила эксперт.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как отличить настоящее сливочное масло от подделки в домашних условиях.