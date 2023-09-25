Соленая карамель – соблазнительный вкус, сочетающий в себе необычную комбинацию сладкого и соленого вкусов. Этот контраст придает карамели неповторимый вкус. Кроме того, соленая карамель может иметь разные вариации, можно добавлять орехи, шоколад, фрукты, благодаря этому этот десерт станет необычным.

Фудблогер с ником @chudnova.food поделилась рецептом вкусной соленой карамели в Instagram.

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Ингредиенты:

сахар – 120 г

масло – 25 г

горячие сливки 30–33% – 100 г

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном всыпаем сахар и на среднем огне ждем, когда он начнет плавиться по краям. Далее начинаем утапливающими движениями прижимать сахар ко дну, пока он полностью не растворяется и не станет янтарного цвета. Делаем минимальный огонь и кладем холодное масло, хорошо перемешиваем. Масло будет очень булькать, так и должно быть Вливаем горячие сливки и одновременно перемешиваем. Добавляем соль и перемешиваем до однородности. Оставляем карамель покипеть еще 1 минуту, снимаем с огня, перебиваем блендером, переливаем в тару в которой будете хранить, даем полностью остыть и ставим в холодильник. Приятного аппетита!

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