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Сытные блины к завтраку с солеными начинками

1.1т
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Завтрак – основной прием пищи, от которого зависит ваша активность на пару часов, поэтому он должен быть максимально сытным, полезным и, желательно быстрым в приготовлении, как например, блины, овсяный торт, горячие бутерброды, вкусный омлет, сырники. Но, не забывайте начать свое утро со стакана чистой воды с лимоном, он поможет запустить все процессы в организме.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам вкусный и сытный рецепт блинов для отличного завтрака, к тому же готовятся они всего 10 минут.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.

  • Мука – 200 г

  • Молоко – 400 мл

  • Подсолнечное масло – 30 мл

  • Колбаса или ветчина – 100 г

  • Сыр – 100 г

  • Помидоры – 2 шт.

  • Укроп, петрушка – по 20 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, просеянную муку и снова все тщательно перемешайте до однородности.

  2. Помойте и нарежьте помидоры, кубиком ветчину и натрите сыр на крупной терке и все добавьте в яично-молочную смесь, посолите по вкусу, в самом конце добавьте зелень и перемешайте. Консистенция теста должна быть, как жидкая сметана.

  3. Сковороду хорошо нагрейте, влейте подсолнечное масло, выкладывайте ложкой блины.

  4. Обжаривайте около 2-3 минут до золотистого цвета.

​​​​​​​Лучше всего подавать блины горячими со сметаной, очень вкусно будет также со малосольным лососем и свежими овощами.

Вкусные блины с лососем
Вкусные блины с лососем

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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