Соленые блины с сыром и зеленью: получаются очень сытными
Блинчики могут быть не только сладкими со сгущенкой, медом или джемом. Также их можно приготовить солеными – с сыром и зеленью. Блюдо получается очень сытное, а тесто не рвется.
Идея приготовления блинов с зеленью и сыром опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- твердый сыр – 150 г
- свежая зелень – 20-30 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- молоко – 500 мл
- мука – 170г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на большой терке, зелень мелко нашинковать.
2. Яйца смешиваем с солью и сахаром, помешивая, добавляем теплое молоко, затем масло.
3. Всыпаем зелень и сыр, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в тесто, перемешиваем, накрываем полотенцем и даем постоять 15 минут.
4. Разогреваем сковороду (желательно с антипригарным покрытием), если не уверены в ней, смажьте тонким слоем растительного масла.
5. Жарим блины несколько минут с одной стороны и минуту с другой.
6. Всего на эту пропорцию выходит 10 блинов (блины толще обычных)
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: