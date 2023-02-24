Соленые блины с сыром и зеленью: получаются очень сытными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Соленые блины с сыром и зеленью: получаются очень сытными

Блинчики могут быть не только сладкими со сгущенкой, медом или джемом. Также их можно приготовить солеными – с сыром и зеленью. Блюдо получается очень сытное, а тесто не рвется.

Идея приготовления блинов с зеленью и сыром опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

  • твердый сыр – 150 г
  • свежая зелень – 20-30 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • молоко – 500 мл
  • мука – 170г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на большой терке, зелень мелко нашинковать.

2. Яйца смешиваем с солью и сахаром, помешивая, добавляем теплое молоко, затем масло.

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3. Всыпаем зелень и сыр, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в тесто, перемешиваем, накрываем полотенцем и даем постоять 15 минут.

4. Разогреваем сковороду (желательно с антипригарным покрытием), если не уверены в ней, смажьте тонким слоем растительного масла.

5. Жарим блины несколько минут с одной стороны и минуту с другой.

6. Всего на эту пропорцию выходит 10 блинов (блины толще обычных)

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