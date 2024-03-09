Вместо традиционных сладких пончиков можно приготовить соленые. Надо сделать простое дрожжевое тесто на молоке. А внутрь можно положить сосиски.

Идея приготовления пончиков с сосисками опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instgaram. Чтобы не было лишнего масла, выложите изделия на салфетку.

Ингредиенты:

сосиски

молоко – 250 мл

дрожжи прессованные – 30 г

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сахар – 1 ст.л.

соль

яйцо – 1 шт

масло – 3 ст.л.

мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Замесить тесто из указанных ингредиентов.

2. Поставить в тёплое место, чтобы подошло.

3. Сосиски порезать на кусочки 2-3 см.

4. Тесто разделить на небольшие кусочки.

5. Внутрь положить сосиски и сформировать шарики. Жарить в большом количестве растительного масла.

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