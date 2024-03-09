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Соленые пончики с секретом: что положить внутрь
Вместо традиционных сладких пончиков можно приготовить соленые. Надо сделать простое дрожжевое тесто на молоке. А внутрь можно положить сосиски.
Идея приготовления пончиков с сосисками опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instgaram. Чтобы не было лишнего масла, выложите изделия на салфетку.
Ингредиенты:
- сосиски
- молоко – 250 мл
- дрожжи прессованные – 30 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль
- яйцо – 1 шт
- масло – 3 ст.л.
- мука – 500 г
Способ приготовления:
1. Замесить тесто из указанных ингредиентов.
2. Поставить в тёплое место, чтобы подошло.
3. Сосиски порезать на кусочки 2-3 см.
4. Тесто разделить на небольшие кусочки.
5. Внутрь положить сосиски и сформировать шарики. Жарить в большом количестве растительного масла.
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