Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
132
Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

Вместо традиционных сладких пончиков можно приготовить соленые. Надо сделать простое дрожжевое тесто на молоке. А внутрь можно положить сосиски.

Идея приготовления пончиков с сосисками опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instgaram. Чтобы не было лишнего масла, выложите изделия на салфетку.

Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

Ингредиенты:

  • сосиски
  • молоко – 250 мл
  • дрожжи прессованные – 30 г
Видео дня
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль
  • яйцо – 1 шт
  • масло – 3 ст.л.
  • мука – 500 г

Способ приготовления:

Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

1. Замесить тесто из указанных ингредиентов.

2. Поставить в тёплое место, чтобы подошло.

Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

3. Сосиски порезать на кусочки 2-3 см.

Соленые пончики с секретом: что положить внутрь

4. Тесто разделить на небольшие кусочки.

5. Внутрь положить сосиски и сформировать шарики. Жарить в большом количестве растительного масла.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты