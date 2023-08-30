Соленые сырники из картофеля с сулугуни: блюдо для завтрака и обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сырников из картофеля

Домашние сырники можно готовить не только сладкими, но и солеными. Для соленой начинки наилучше подойдет сыр сулугуни, а также Фета. 

Соленые сырники с твердым сыром

Кулинар Варвара поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных и удачных сырников из картофеля, с творогом, которые не будут распадаться. 

Рецепт сырников
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Ингредиенты:

  • картофель – 600 г
  • мука – 150 г (10 ст. л.)
  • творог – 300 г

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните в пюре. Добавьте специи и муку, хорошо перемешайте.

Тесто для сырников

2. Руками сформируйте сырники, во внутрь добавьте тертый сыр сулугуни. 

Приготовление сырников

3. Жарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистости. 

Готовые сырники

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