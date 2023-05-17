Соленые сырники на перекус за 20 минут: как приготовить сытное блюдо
Сырники – это не только блюдо для завтрака или десерта. Их можно вкусно приготовить на перекус в соленом виде, дополнив сыром, овощами и зеленью.
В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт соленых сырников с овощами и пармезаном, которые получаются золотистые, прекрасно держат форму и очень сытные.
Ингредиенты:
- творог 5% – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- рисовая мука – 60 г
- сыр пармезан – 40 г
- цветная капуста – 80 г
- морковь – 40 г
- укроп – 20 г
- сметана 15% – 2 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйцо, тщательно перемешать и оставить на 10 минут.
2. Тем временем натереть морковь и сыр на терке, измельчить цветную капусту и укроп.
3. Овощи и пармезан добавить к творожной массы, посолить и тщательно перемешать.
4. Сформировать и пожарить сырники на сухой сковороде по несколько минут.
5. После этого выложить сырники на противень и запекать при температуре 180 градусов 10 минут.
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