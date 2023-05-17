Сырники – это не только блюдо для завтрака или десерта. Их можно вкусно приготовить на перекус в соленом виде, дополнив сыром, овощами и зеленью.

В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт соленых сырников с овощами и пармезаном, которые получаются золотистые, прекрасно держат форму и очень сытные.

Ингредиенты:

творог 5% – 250 г

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яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 60 г

сыр пармезан – 40 г

цветная капуста – 80 г

морковь – 40 г

укроп – 20 г

сметана 15% – 2 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйцо, тщательно перемешать и оставить на 10 минут.

2. Тем временем натереть морковь и сыр на терке, измельчить цветную капусту и укроп.

3. Овощи и пармезан добавить к творожной массы, посолить и тщательно перемешать.

4. Сформировать и пожарить сырники на сухой сковороде по несколько минут.

5. После этого выложить сырники на противень и запекать при температуре 180 градусов 10 минут.

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