Соленые сырники на перекус за 20 минут: как приготовить сытное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Соленые сырники на перекус за 20 минут: как приготовить сытное блюдо

Сырники – это не только блюдо для завтрака или десерта. Их можно вкусно приготовить на перекус в соленом виде, дополнив сыром, овощами и зеленью.

В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт соленых сырников с овощами и пармезаном, которые получаются золотистые, прекрасно держат форму и очень сытные.

Рецепт соленых сырников

Ингредиенты:

  • творог 5% – 250 г
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  • яйцо – 1 шт.
  • рисовая мука – 60 г
  • сыр пармезан – 40 г
  • цветная капуста – 80 г
  • морковь – 40 г
  • укроп – 20 г
  • сметана 15% – 2 ч. л.
  • соль

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйцо, тщательно перемешать и оставить на 10 минут.

Сытные соленые сырники с овощами

2. Тем временем натереть морковь и сыр на терке, измельчить цветную капусту и укроп.

3. Овощи и пармезан добавить к творожной массы, посолить и тщательно перемешать.

Сырники из домашнего творога

4. Сформировать и пожарить сырники на сухой сковороде по несколько минут.

Сырники по-новому

5. После этого выложить сырники на противень и запекать при температуре 180 градусов 10 минут.

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