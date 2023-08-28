Соленые сырники с сыром сулугуни: получаются удачными и не будут разваливаться
Домашние сырники можно готовить из творога, а также в соленом виде с сыром сулугуни. Для того, чтобы основа была однородной, нужно обязательно нужно добавить одно яйцо.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, соленых сырников из творогом и сулугуни, которые получатся, которые получатся очень удачными.
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Ингредиенты:
- Сыр 5% – 350 г
- Сулугуни – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 30 г
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Измельчите творог вилкой и добавьте яйцо, перемешайте.
2. На большой терке натрите сулугуни и добавьте в творог.
3. Добавьте щепотку соли, муку и мелко нарезанную петрушку, перемешайте.
4. Сформируйте сырники, обмокните каждый шарик в муке и готовьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон.
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