Соленые сырники с сыром сулугуни: получаются удачными и не будут разваливаться

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
459
Соленые сырники с сыром сулугуни: получаются удачными и не будут разваливаться

Домашние сырники можно готовить из творога, а также в соленом виде с сыром сулугуни. Для того, чтобы основа была однородной, нужно обязательно нужно добавить одно яйцо. 

Соленые сырники с твердым сыром

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, соленых сырников из творогом и сулугуни, которые получатся, которые получатся очень удачными.

Рецепт соленых сырников
Видео дня

Ингредиенты:

  • Сыр 5% – 350 г
  • Сулугуни – 100 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 30 г
  • Петрушка 

Способ приготовления:

1. Измельчите творог вилкой и добавьте яйцо, перемешайте. 

Основа для сырников

2. На большой терке натрите сулугуни и добавьте в творог. 

Готовая основа для сырников

3. Добавьте щепотку соли, муку и мелко нарезанную петрушку, перемешайте. 

Сколько жарить сырники

4. Сформируйте сырники, обмокните каждый шарик в муке и готовьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон.

Готовые сырники

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты