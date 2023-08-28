Домашние сырники можно готовить из творога, а также в соленом виде с сыром сулугуни. Для того, чтобы основа была однородной, нужно обязательно нужно добавить одно яйцо.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, соленых сырников из творогом и сулугуни, которые получатся, которые получатся очень удачными.

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Ингредиенты:

Сыр 5% – 350 г

Сулугуни – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 30 г

Петрушка

Способ приготовления:

1. Измельчите творог вилкой и добавьте яйцо, перемешайте.

2. На большой терке натрите сулугуни и добавьте в творог.

3. Добавьте щепотку соли, муку и мелко нарезанную петрушку, перемешайте.

4. Сформируйте сырники, обмокните каждый шарик в муке и готовьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон.

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