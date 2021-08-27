Соленые сырники со шпинатом и тимьяном на завтрак
Идеальное блюдо для завтрака – конечно же, сырники, ведь их можно очень быстро приготовить, а также они будут очень сытными, вкусными и полезными. Если вы устали от традиционных, всегда можно заменить или добавить ингредиенты и ваше блюдо "заиграет" новым вкусом.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом соленых сырников со шпинатом и тимьяном, вкус которых вас точно удивит.
Ингредиенты:
овсяная мука – 35 г
творог – 300 г
яйца – 1 шт.
шпинат – 100 г
петрушка – 100 г
свежий тимьян – 1 пучок
растительное масло – 1-2 ст. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте зелень, удалите грубые стебли, обдайте кипятком, отбросьте на дуршлаг и дайте обсохнуть.
Бросьте ее в блендер, добавьте яйцо, хорошо перебейте.
Переложите в миску полученную смесь, добавьте творог, соль и овсяную муку, перемешайте.
Руками сформируйте сырники, немного притрусите мукой и обжарьте до золотистости с двух сторон.
Блюдо будет очень вкусным, если его дополнить сметанной и лососем.
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