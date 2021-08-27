Соленые сырники со шпинатом и тимьяном на завтрак

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Соленые сырники со шпинатом

Идеальное блюдо для завтрака – конечно же, сырники, ведь их можно очень быстро приготовить, а также они будут очень сытными, вкусными и полезными. Если вы устали от традиционных, всегда можно заменить или добавить ингредиенты и ваше блюдо "заиграет" новым вкусом.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом соленых сырников со шпинатом и тимьяном, вкус которых вас точно удивит.

Рецепт соленых сырников

Ингредиенты:

  • овсяная мука – 35 г

  • творог – 300 г

  • яйца – 1 шт.

  • шпинат – 100 г

  • петрушка – 100 г

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  • свежий тимьян – 1 пучок

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте зелень, удалите грубые стебли, обдайте кипятком, отбросьте на дуршлаг и дайте обсохнуть.

  2. Бросьте ее в блендер, добавьте яйцо, хорошо перебейте.

  3. Переложите в миску полученную смесь, добавьте творог, соль и овсяную муку, перемешайте.

  4. Руками сформируйте сырники, немного притрусите мукой и обжарьте до золотистости с двух сторон.

Соленые сырники со шпинатом и тимьяном

Блюдо будет очень вкусным, если его дополнить сметанной и лососем.

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