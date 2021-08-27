Соленые сырники со шпинатом и тимьяном на завтрак

Идеальное блюдо для завтрака – конечно же, сырники, ведь их можно очень быстро приготовить, а также они будут очень сытными, вкусными и полезными. Если вы устали от традиционных, всегда можно заменить или добавить ингредиенты и ваше блюдо "заиграет" новым вкусом.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом соленых сырников со шпинатом и тимьяном, вкус которых вас точно удивит.

Ингредиенты:

овсяная мука – 35 г

творог – 300 г

яйца – 1 шт.

шпинат – 100 г

петрушка – 100 г

Видео дня

свежий тимьян – 1 пучок

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте зелень, удалите грубые стебли, обдайте кипятком, отбросьте на дуршлаг и дайте обсохнуть. Бросьте ее в блендер, добавьте яйцо, хорошо перебейте. Переложите в миску полученную смесь, добавьте творог, соль и овсяную муку, перемешайте. Руками сформируйте сырники, немного притрусите мукой и обжарьте до золотистости с двух сторон.

Блюдо будет очень вкусным, если его дополнить сметанной и лососем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: