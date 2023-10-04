Классические сосиски можно не только отварить и подавать с кашей, но и приготовить кое-что интереснее. К примеру, пожарить их в кляре и панировке. Сам процесс приготовления не занимает много времени, а блюдо отлично подойдет для перекуса.

Шеф-повар Максим с ником nekuhar на своей странице в Instagram поделился рецептом мини-сосисок в панировке.

Ингредиенты:

мини-сосиски – 1 п

пшеничная мука – 5 ст. л.

молоко – 3 ст. л.

яйца – 1 шт

сахар – 1 ч. л.

соль

панировочные сухари

шпажки

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Способ приготовления:

1. Для приготовления кляра нужно взбить яйцо с сахаром и солью до растворения.

2. К полученной массе просеять муку и налить молоко, перемешать до однородности. Тесто должно получиться, как густая сметана. Если жидкая или слишком густая, то можно добавить еще немного муки или молока.

3. Отдельно подготовить панировочные сухари.

4. На этом этапе нужно наколоть сосиски на шпажки, обвалять сначала в кляре, затем в сухарях.

5. Обжарить сосиски в большом количестве масла до золотистости. Приятного аппетита!

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