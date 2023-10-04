Сосиски в панировке: рецепт быстрого перекуса за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сосиски в панировке: рецепт быстрого перекуса за 10 минут

Классические сосиски можно не только отварить и подавать с кашей, но и приготовить кое-что интереснее. К примеру, пожарить их в кляре и панировке. Сам процесс приготовления не занимает много времени, а блюдо отлично подойдет для перекуса.

Шеф-повар Максим с ником nekuhar на своей странице в Instagram поделился рецептом мини-сосисок в панировке.

Рецепты из сосисок

Ингредиенты:

  • мини-сосиски – 1 п
  • пшеничная мука – 5 ст. л.
  • молоко – 3 ст. л.
  • яйца – 1 шт
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль
  • панировочные сухари
  • шпажки
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Способ приготовления:

1. Для приготовления кляра нужно взбить яйцо с сахаром и солью до растворения.

2. К полученной массе просеять муку и налить молоко, перемешать до однородности. Тесто должно получиться, как густая сметана. Если жидкая или слишком густая, то можно добавить еще немного муки или молока.

Сосиски в кляре и панировке

3. Отдельно подготовить панировочные сухари.

4. На этом этапе нужно наколоть сосиски на шпажки, обвалять сначала в кляре, затем в сухарях.

Как приготовить сосиски

5. Обжарить сосиски в большом количестве масла до золотистости. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить сосиски в лаваше.

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