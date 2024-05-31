Сосиска в тесте – блюдо, за которым в школьных столовых всегда стояли очереди. Этот вид выпечки не только очень вкусен, но и питателен. Он идеально подойдет для перекуса, ведь его удобно брать с собой.

Как приготовить мягкие и вкусные сосиски в тесте, точно знает фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить тесто, чтобы оно было мягким и хорошо держало форму.

Ингредиенты для теста

Дрожжи сухие – 5 г (или 20 г прессованных)

Мука – 400 г

Молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Масло растительное – 45 мл

Ингредиенты для начинки

Сосиски – 12 шт.

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и перемешиваем до растворения дрожжей. Далее прибавляем из общего количества 6 ст. л. муки, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и на 15 минут оставляем опару.

2. К опаре добавляем соль, масло, муку и вымешиваем сначала ложкой, затем руки смазываем маслом и вымешиваем тесто. Тесто оставляем в миске, накрываем пищевой пленкой и отставляем в теплое место до увеличения объема в 2 раза примерно на 1 час.

3. Руками убираем воздух из теста, вымешивая на поверхности, присыпанной мукой. Затем тесто оставляем на поверхности, прикрывая миской, на 15-20 минут, чтобы с тестом удобно было работать.

4. Тесто разделяем на 2 части. Каждую часть раскатываем скалкой в прямоугольник, разделяем на 6-7 частей и заворачиваем в каждую сосиску.

5. Заготовки переложить на пергамент на расстоянии минимум 5 см. Далее заготовки накрыть чистым полотенцем и оставить на 20-30 минут.

6. Заготовки смазываем взболтанным желтком с молоком и присыпаем кунжутом. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут.

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