Сосиски в тесте: как без проблем приготовить вкусный перекус
Сосиска в тесте – блюдо, за которым в школьных столовых всегда стояли очереди. Этот вид выпечки не только очень вкусен, но и питателен. Он идеально подойдет для перекуса, ведь его удобно брать с собой.
Как приготовить мягкие и вкусные сосиски в тесте, точно знает фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить тесто, чтобы оно было мягким и хорошо держало форму.
Ингредиенты для теста
- Дрожжи сухие – 5 г (или 20 г прессованных)
- Мука – 400 г
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Масло растительное – 45 мл
Ингредиенты для начинки
- Сосиски – 12 шт.
Способ приготовления
1.К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и перемешиваем до растворения дрожжей. Далее прибавляем из общего количества 6 ст. л. муки, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и на 15 минут оставляем опару.
2. К опаре добавляем соль, масло, муку и вымешиваем сначала ложкой, затем руки смазываем маслом и вымешиваем тесто. Тесто оставляем в миске, накрываем пищевой пленкой и отставляем в теплое место до увеличения объема в 2 раза примерно на 1 час.
3. Руками убираем воздух из теста, вымешивая на поверхности, присыпанной мукой. Затем тесто оставляем на поверхности, прикрывая миской, на 15-20 минут, чтобы с тестом удобно было работать.
4. Тесто разделяем на 2 части. Каждую часть раскатываем скалкой в прямоугольник, разделяем на 6-7 частей и заворачиваем в каждую сосиску.
5. Заготовки переложить на пергамент на расстоянии минимум 5 см. Далее заготовки накрыть чистым полотенцем и оставить на 20-30 минут.
6. Заготовки смазываем взболтанным желтком с молоком и присыпаем кунжутом. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут.
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