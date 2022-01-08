Сосиски в тесте на все случаи жизни: как быстро приготовить популярное блюдо
Многие люди помнят это блюдо со школьных времен. Тогда оно было по-особому вкусной. И это не что иное, как сосиска в тесте. Казалось, совсем банальные ингредиенты, но именно такое сочетание мяса и теста нашло своих поклонников по всему миру.
Сосиски в тесте можно легко приготовить на дому. Идея опубликована на странице nataliia_sydorchuk в Instagram.
Сосиски в тесте:
теплое молоко или вода – 250 мл (я беру 50/50)
сухие дрожжи – 1 ч.л. (10-15г свежих)
сахар – 1 ст.л
соль – 0,5 ч.л
масло – 40 г
мука – 300-400 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко поместить сахар, дрожжи, все размешать.
2. Добавить соль, масло, всыпать частями муку.
3. Вымешать тесто, в конце добавить еще немного растительного масла, хорошо примнуть, накрыть полотенцем или пищевой пленкой, оставить в теплом месте, пока не увеличится в два раза.
4. Дальше тонко раскатать, порезать на полоски.
5. Намотать на сосиски, сверху смазать яйцом (его нужно взбить с ложкой молока), посыпать кунжутом.
6. Выпекать при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.
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