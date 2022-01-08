Сосиски в тесте на все случаи жизни: как быстро приготовить популярное блюдо

Многие люди помнят это блюдо со школьных времен. Тогда оно было по-особому вкусной. И это не что иное, как сосиска в тесте. Казалось, совсем банальные ингредиенты, но именно такое сочетание мяса и теста нашло своих поклонников по всему миру.

Сосиски в тесте можно легко приготовить на дому. Идея опубликована на странице nataliia_sydorchuk в Instagram.

Сосиски в тесте:

теплое молоко или вода – 250 мл (я беру 50/50)

сухие дрожжи – 1 ч.л. (10-15г свежих)

сахар – 1 ст.л

Видео дня

соль – 0,5 ч.л

масло – 40 г

мука – 300-400 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко поместить сахар, дрожжи, все размешать.

2. Добавить соль, масло, всыпать частями муку.

3. Вымешать тесто, в конце добавить еще немного растительного масла, хорошо примнуть, накрыть полотенцем или пищевой пленкой, оставить в теплом месте, пока не увеличится в два раза.

4. Дальше тонко раскатать, порезать на полоски.

5. Намотать на сосиски, сверху смазать яйцом (его нужно взбить с ложкой молока), посыпать кунжутом.

6. Выпекать при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :