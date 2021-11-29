Соус к "Цезарю" с неожиданным ингредиентом: как поразить гостей
Салат "Цезарь" не только стал популярным блюдом в изысканных ресторанах, но и любимым салатом всех домашних посиделок. Изюминки ему придает особый соус с кисло-сладким привкусом.
Хозяйки привыкли думать, что основными компонентами соуса является оливковое масло и дижонская горчица. Немногие знают, но настоящий классический рецепт требует еще добавления майонеза и анчоусов.
Рецептом "Цезаря" и соуса к нему поделилась фудблогер Марина Новикова. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Батон – 200 г
Сыр пармезан – 60 г
Листья салата
Для соуса:
Яйцо – 1 шт
Дижонская горчица – 1 ч. л.
Анчоусы – 3 шт
Чеснок – 1 зубчик
Сыр пармезан – 30 г
Лимонный сок – 2 ст. л.
Оливковое масло – 80 мл
Вода – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Обжарить куриное филе с добавлением соли и перца.
2. Батон порезать в куски, полить оливковым маслом и подсушить в духовке при температуре 200 градусов.
3. Ингредиенты для соуса взбить блендером.
4. Собрать салат и заправить соусом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: