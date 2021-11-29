Соус к 'Цезарю' с неожиданным ингредиентом: как поразить гостей

Салат "Цезарь" не только стал популярным блюдом в изысканных ресторанах, но и любимым салатом всех домашних посиделок. Изюминки ему придает особый соус с кисло-сладким привкусом.

Хозяйки привыкли думать, что основными компонентами соуса является оливковое масло и дижонская горчица. Немногие знают, но настоящий классический рецепт требует еще добавления майонеза и анчоусов.

Рецептом "Цезаря" и соуса к нему поделилась фудблогер Марина Новикова. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Батон – 200 г

Сыр пармезан – 60 г

Листья салата

Для соуса:

Яйцо – 1 шт

Дижонская горчица – 1 ч. л.

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Анчоусы – 3 шт

Чеснок – 1 зубчик

Сыр пармезан – 30 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Оливковое масло – 80 мл

Вода – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Обжарить куриное филе с добавлением соли и перца.

2. Батон порезать в куски, полить оливковым маслом и подсушить в духовке при температуре 200 градусов.

3. Ингредиенты для соуса взбить блендером.

4. Собрать салат и заправить соусом.

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