Полезный, вкусный и очень простой домашний соус, который подходит ко всем блюдам – именно соус песто. Его основа – ароматный базилик, а пикантного вкуса ему придаст чеснок, и оттенки вкус соуса лимонный сок и цедра.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом консервированного соуса песто на зиму, который будет отличным дополнением к салатам, супам и мясу.

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Ингредиенты:

базилик – 300 г

чеснок – 4-5 зуб.

орехи – 150-200 г

сок и цедра 1 лимона

сахар – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

пармезан – 50 г

оливковое масло – 100 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перебейте блендером или пропустите через мясорубку. Густоту регулируйте маслом. Добавьте тертый пармезан, перемешайте.

2. Банки и крышки стерилизуйте, выложите соус в банки. Поставьте в морозилу и храните там до года.

Совет: использовать соус можно для салата, выпечки, брускет, овощных запеканок, пасты. Перед использованием достаньте из морозильной камеры, дайте постоять 10 минут оттаять при комнатной температуре!

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