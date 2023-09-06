Соус песто на зиму: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Соус песто

Полезный, вкусный и очень простой домашний соус, который подходит ко всем блюдам – именно соус песто. Его основа – ароматный базилик, а пикантного вкуса ему придаст чеснок, и оттенки вкус соуса лимонный сок и цедра. 

Домашний соус песто с сыром

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом консервированного соуса песто на зиму, который будет отличным дополнением к салатам, супам и мясу. 

Рецепт соуса
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Ингредиенты:

  • базилик – 300 г
  • чеснок – 4-5 зуб. 
  • орехи – 150-200 г
  • сок и цедра 1 лимона 
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 
  • пармезан – 50 г
  • оливковое масло – 100 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перебейте блендером или пропустите через мясорубку. Густоту регулируйте маслом. Добавьте тертый пармезан, перемешайте. 

Основа для соуса

2. Банки и крышки стерилизуйте, выложите соус в банки. Поставьте в морозилу и храните там до года. 

Готовый соус

Совет: использовать соус можно для салата, выпечки, брускет, овощных запеканок, пасты. Перед использованием достаньте из морозильной камеры, дайте постоять 10 минут оттаять при комнатной температуре!

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