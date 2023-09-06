Соус песто на зиму: рассказываем, как правильно приготовить
Полезный, вкусный и очень простой домашний соус, который подходит ко всем блюдам – именно соус песто. Его основа – ароматный базилик, а пикантного вкуса ему придаст чеснок, и оттенки вкус соуса лимонный сок и цедра.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом консервированного соуса песто на зиму, который будет отличным дополнением к салатам, супам и мясу.
Ингредиенты:
- базилик – 300 г
- чеснок – 4-5 зуб.
- орехи – 150-200 г
- сок и цедра 1 лимона
- сахар – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- пармезан – 50 г
- оливковое масло – 100 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перебейте блендером или пропустите через мясорубку. Густоту регулируйте маслом. Добавьте тертый пармезан, перемешайте.
2. Банки и крышки стерилизуйте, выложите соус в банки. Поставьте в морозилу и храните там до года.
Совет: использовать соус можно для салата, выпечки, брускет, овощных запеканок, пасты. Перед использованием достаньте из морозильной камеры, дайте постоять 10 минут оттаять при комнатной температуре!
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