Сацебели – самый вкусный соус на зиму

Сацебели – соус родом из Грузии, который пользуется большим спросом во всех уголках мира. Сделан на основе томатов или томатной пасты в сочетании с душистыми специями соус порадует многих любителей кисло-сладких ноток. А еще – придаст пикантности многим блюдам: пусть это будет или мясо, или овощи на гриле.

Редакция FoodOboz поделится рецептом знаменитого соуса сацебели.

Само слово "сацебели" в переводе с грузинского переводится, как "соус", что уже указывает на большое количество рецептов и вариаций его приготовления. В Грузии при подготовке к варке соусов предпочитают плодово-ягодные культуры, которые сочетают со специями и травами. При этом в наших регионах в основе большинства соусов лежат томаты или томатная паста. Это объясняется прежде всего доступностью некоторых продуктов. Потому что, к примеру, у нас не всегда с легкостью можно найти гранат, барбарис или виноград.

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Соус сацебели

Ингредиенты:

Томатная паста – 200-250 г

Вода – 200 мл

Кинза – 2 пучка

Чеснок – 5 зубчиков

Уксус – 1. л

Приправа хмели-сунели – 1 ч. л

Приправа аджика – 1 ч. л

Перец черный – половина чайной ложки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезать кинзу. Добавить к зелени перемолотый чеснок, уксус, хмели-сунели, перец и аджику. Хорошо все перемешать. Добавить томатную пасту. Воду добавлять постепенно и перемешивать до образования густого соуса. Посолить и еще раз тщательно перемешать.

Лучше сацебели сочетается с мясом птицы, шашлыком и овощами гриль.

Секреты приготовления сацебели

Вместо хмели-сунели в соус можно добавить: молотый кориандр, красный перец и уцхо-сунели.

По желанию соус можно дополнить орехами.

Вместо воды можно использовать бульон.

При использовании томатов, соус нужно тушить в течение 1 час на слабом огне. В таком случае получится очень нежная текстура.

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