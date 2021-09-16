Сацебели – самый вкусный соус на зиму
Сацебели – соус родом из Грузии, который пользуется большим спросом во всех уголках мира. Сделан на основе томатов или томатной пасты в сочетании с душистыми специями соус порадует многих любителей кисло-сладких ноток. А еще – придаст пикантности многим блюдам: пусть это будет или мясо, или овощи на гриле.
Редакция FoodOboz поделится рецептом знаменитого соуса сацебели.
Само слово "сацебели" в переводе с грузинского переводится, как "соус", что уже указывает на большое количество рецептов и вариаций его приготовления. В Грузии при подготовке к варке соусов предпочитают плодово-ягодные культуры, которые сочетают со специями и травами. При этом в наших регионах в основе большинства соусов лежат томаты или томатная паста. Это объясняется прежде всего доступностью некоторых продуктов. Потому что, к примеру, у нас не всегда с легкостью можно найти гранат, барбарис или виноград.
Соус сацебели
Ингредиенты:
Томатная паста – 200-250 г
Вода – 200 мл
Кинза – 2 пучка
Чеснок – 5 зубчиков
Уксус – 1. л
Приправа хмели-сунели – 1 ч. л
Приправа аджика – 1 ч. л
Перец черный – половина чайной ложки
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Мелко нарезать кинзу. Добавить к зелени перемолотый чеснок, уксус, хмели-сунели, перец и аджику. Хорошо все перемешать.
Добавить томатную пасту.
Воду добавлять постепенно и перемешивать до образования густого соуса.
Посолить и еще раз тщательно перемешать.
Лучше сацебели сочетается с мясом птицы, шашлыком и овощами гриль.
Секреты приготовления сацебели
Вместо хмели-сунели в соус можно добавить: молотый кориандр, красный перец и уцхо-сунели.
По желанию соус можно дополнить орехами.
Вместо воды можно использовать бульон.
При использовании томатов, соус нужно тушить в течение 1 час на слабом огне. В таком случае получится очень нежная текстура.
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