Лучшие соусы к шашлыку: ТОП-3

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Соус к шашлыку

Шашлык – очень вкусное и сытное блюдо, которое элементарно в приготовлении, достаточно всего лишь – выбрать хорошее мясо и правильно замариновать. Еще больше его вкус раскроет – соус, который вы также с легкостью сможете самостоятельно приготовить.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных соусов к шашлыку, которые готовятся буквально за 15 минут.

1. Белый соус

соус со шпинатом

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл

  • сметана – 200 мл

  • огурцы – 1 шт.

  • чеснок – 3-4 зуб.

  • зелень – 1 пучок

  • соль, перец – по вкусу

  • тимьян – щепотка

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Способ приготовления:

  1. В тарелке смешайте кефир, сметану, добавьте соль.

  2. Огурце нарежьте мелким кубиком, чеснок измельчите и добавьте в эту смесь, перемешайте.

  3. Помойте зелень, мелко измельчите и добавьте туда же, все тщательно вымешайте, присыпьте тимьяном и поставьте в холодильник на 1 час.

2. Острый соус с помидорами

Соус с помидорами и чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • чеснок – 1-3 зуб.

  • острый перец – 1 шт.

  • петрушка – 1 пучок

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте помидоры, из острого перца удалите семена, очистите лук и чеснок.

  2. Бросьте все в блендер, добавьте помытую петрушку и соль, взбейте до однородности.

  3. Готовый соус поставьте на 10 минут в холодильник.

3. Соус с кинзой и чесноком

Вкусный соус к шашлыку

Ингредиенты:

  • кинза – 1 пучок

  • чеснок – 2 зуб.

  • лимонный сок – 1-2 ст. л.

  • растительное масло – 100 мл

  • цедра лимона – 1 ч. л.

  • мед – 2 ст. л.

  • красный молотый перец – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ​​​​​​​

  1. Помотйте кинзу, очистите чеснок.

  2. В блендере вбейте растительное масло, кинзу, мед, соль, чеснок, лимонный сок, цедру лимона.

  3. В готовый соус добавьте красный перец, перемешайте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкусный, острый соус сацебели так, чтобы он был пряным, густым и вкусным.

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