Лучшие соусы к шашлыку: ТОП-3
Шашлык – очень вкусное и сытное блюдо, которое элементарно в приготовлении, достаточно всего лишь – выбрать хорошее мясо и правильно замариновать. Еще больше его вкус раскроет – соус, который вы также с легкостью сможете самостоятельно приготовить.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных соусов к шашлыку, которые готовятся буквально за 15 минут.
1. Белый соус
Ингредиенты:
кефир – 200 мл
сметана – 200 мл
огурцы – 1 шт.
чеснок – 3-4 зуб.
зелень – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
тимьян – щепотка
Способ приготовления:
В тарелке смешайте кефир, сметану, добавьте соль.
Огурце нарежьте мелким кубиком, чеснок измельчите и добавьте в эту смесь, перемешайте.
Помойте зелень, мелко измельчите и добавьте туда же, все тщательно вымешайте, присыпьте тимьяном и поставьте в холодильник на 1 час.
2. Острый соус с помидорами
Ингредиенты:
помидоры – 1 шт.
лук – 1 шт.
чеснок – 1-3 зуб.
острый перец – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте помидоры, из острого перца удалите семена, очистите лук и чеснок.
Бросьте все в блендер, добавьте помытую петрушку и соль, взбейте до однородности.
Готовый соус поставьте на 10 минут в холодильник.
3. Соус с кинзой и чесноком
Ингредиенты:
кинза – 1 пучок
чеснок – 2 зуб.
лимонный сок – 1-2 ст. л.
растительное масло – 100 мл
цедра лимона – 1 ч. л.
мед – 2 ст. л.
красный молотый перец – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помотйте кинзу, очистите чеснок.
В блендере вбейте растительное масло, кинзу, мед, соль, чеснок, лимонный сок, цедру лимона.
В готовый соус добавьте красный перец, перемешайте.
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