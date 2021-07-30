Лучшие соусы к шашлыку: ТОП-3

Шашлык – очень вкусное и сытное блюдо, которое элементарно в приготовлении, достаточно всего лишь – выбрать хорошее мясо и правильно замариновать. Еще больше его вкус раскроет – соус, который вы также с легкостью сможете самостоятельно приготовить.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных соусов к шашлыку, которые готовятся буквально за 15 минут.

1. Белый соус

Ингредиенты:

кефир – 200 мл

сметана – 200 мл

огурцы – 1 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

зелень – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

тимьян – щепотка

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Способ приготовления:

В тарелке смешайте кефир, сметану, добавьте соль. Огурце нарежьте мелким кубиком, чеснок измельчите и добавьте в эту смесь, перемешайте. Помойте зелень, мелко измельчите и добавьте туда же, все тщательно вымешайте, присыпьте тимьяном и поставьте в холодильник на 1 час.

2. Острый соус с помидорами

Ингредиенты:

помидоры – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1-3 зуб.

острый перец – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте помидоры, из острого перца удалите семена, очистите лук и чеснок. Бросьте все в блендер, добавьте помытую петрушку и соль, взбейте до однородности. Готовый соус поставьте на 10 минут в холодильник.

3. Соус с кинзой и чесноком

Ингредиенты:

кинза – 1 пучок

чеснок – 2 зуб.

лимонный сок – 1-2 ст. л.

растительное масло – 100 мл

цедра лимона – 1 ч. л.

мед – 2 ст. л.

красный молотый перец – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ​​​​​​​

Помотйте кинзу, очистите чеснок. В блендере вбейте растительное масло, кинзу, мед, соль, чеснок, лимонный сок, цедру лимона. В готовый соус добавьте красный перец, перемешайте.

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