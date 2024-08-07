Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья
Спагетти с фетой, помидорами и курицей – это просто идеальное сочетание вкусов, которое отлично подойдет к любому семейному застолью. Это блюдо питательное, и будет хорошо смаковать в качестве обеда. А еще ее достаточно легко и быстро готовить, поэтому оно также подходит для быстрого варианта ужина.
Как приготовить спагетти с фетой, помидорами и курицей, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog kristi. Как оказалось, это еще и довольно бюджетное блюдо.
Ингредиенты
- Фета – 200 гр
- Сладкие помидоры – 300 гр
- Соль
- Прованские травы
- Масло
- Чеснок – 5 зуб
- Вода – 200 мл
- Куриное филе – 600 гр
- Соевый соус – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Переложить фету в форму.
2. Помидоры порезать на четвертинки и выложить в форму к фете.
3. Сверху натереть чеснок, посыпать прованскими травами и полить растительным маслом.
4. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.
5. Достать из духовки, влить воду, тщательно перемешать.
6. Куриное филе порезать, переложить в миску. К нему добавить соль, специи и соевый соус, перемешать.
7. Жарить на растительном масле до готовности.
8. Готовое мясо порезать на небольшие кусочки и переложить в соус из феты и помидоров, перемешать.
9. Готовить в духовке при 180 градусах 10 минут.
10. Отварить спагетти. Перед подачей полить их соусом.
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