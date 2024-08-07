Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

Спагетти с фетой, помидорами и курицей – это просто идеальное сочетание вкусов, которое отлично подойдет к любому семейному застолью. Это блюдо питательное, и будет хорошо смаковать в качестве обеда. А еще ее достаточно легко и быстро готовить, поэтому оно также подходит для быстрого варианта ужина.

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Как приготовить спагетти с фетой, помидорами и курицей, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog kristi. Как оказалось, это еще и довольно бюджетное блюдо.

Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

Ингредиенты

  • Фета – 200 гр
  • Сладкие помидоры – 300 гр
  • Соль
  • Прованские травы
  • Масло
  • Чеснок – 5 зуб
  • Вода – 200 мл
  • Куриное филе – 600 гр
  • Соевый соус – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Переложить фету в форму.

2. Помидоры порезать на четвертинки и выложить в форму к фете.

Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

3. Сверху натереть чеснок, посыпать прованскими травами и полить растительным маслом.

4. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.

5. Достать из духовки, влить воду, тщательно перемешать.

Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

6. Куриное филе порезать, переложить в миску. К нему добавить соль, специи и соевый соус, перемешать.

7. Жарить на растительном масле до готовности.

8. Готовое мясо порезать на небольшие кусочки и переложить в соус из феты и помидоров, перемешать.

Спагетти с фетой, помидорами и курицей: идеальный рецепт для семейного застолья

9. Готовить в духовке при 180 градусах 10 минут.

10. Отварить спагетти. Перед подачей полить их соусом.

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