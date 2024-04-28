Спринг-роллы: как приготовить настоящее весеннее блюдо
Спринг-роллы – это блюдо, которое является не только диетическим, но и невероятно красивым. Присутствие спринг-роллов на столе создаст весеннее настроение и доставит гастрономическое удовольствие.
Рецептом приготовления спринг-роллов поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какую начинку лучше использовать для их приготовления, чтобы не навредить фигуре.
Ингредиенты на 5 роллов
- Рисовая бумага – 5 шт
- Вареные креветки – 9 шт
- Слабосоленая рыба – 60 гр
- Огурец – ½ шт
- Болгарский перец – ¼ шт
- Морковь – ½ шт
- Крем-сыр
- Листья салата
Ингредиенты для соуса
- Майонез – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Соуст сладкий чили – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Огурец, болгарский перец и морковь нарезаем на тонкие полоски. Размер полосок примерно такой, как для моркови по-корейски.
2. Рисовую бумагу замачиваем в воде на 5 секунд, после чего вынимаем и выкладываем на влажную поверхность.
3. Выкладываем рыбу на бумагу, добавляем остальные начинки и крем-сыр. Кстати, креветки можно заменить крабовыми палочками.
4. Готовим соус. Все ингредиенты смешиваем до однородности.
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