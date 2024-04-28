Спринг-роллы – это блюдо, которое является не только диетическим, но и невероятно красивым. Присутствие спринг-роллов на столе создаст весеннее настроение и доставит гастрономическое удовольствие.

Рецептом приготовления спринг-роллов поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какую начинку лучше использовать для их приготовления, чтобы не навредить фигуре.

Ингредиенты на 5 роллов

Рисовая бумага – 5 шт

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Вареные креветки – 9 шт

Слабосоленая рыба – 60 гр

Огурец – ½ шт

Болгарский перец – ¼ шт

Морковь – ½ шт

Крем-сыр

Листья салата

Ингредиенты для соуса

Майонез – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Соуст сладкий чили – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Огурец, болгарский перец и морковь нарезаем на тонкие полоски. Размер полосок примерно такой, как для моркови по-корейски.

2. Рисовую бумагу замачиваем в воде на 5 секунд, после чего вынимаем и выкладываем на влажную поверхность.

3. Выкладываем рыбу на бумагу, добавляем остальные начинки и крем-сыр. Кстати, креветки можно заменить крабовыми палочками.

4. Готовим соус. Все ингредиенты смешиваем до однородности.

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