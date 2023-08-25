Пирог "Кришинец": секреты приготовления десерта поколений
"Кришинец" – это древнее название популярного тертого пирога. Есть регионы, где его еще называют "Вышиванка". Выпечка получается достаточно сытной и сочной, ведь внутри повидло. Также можно использовать вишни в собственном соке. Поэтому десерт можно сделать именно тогда, когда вы готовите варенье на зиму.
О том, как приготовить давний пирог "Кришинец" опубликована на странице фудблогера Юлианы Антонюк (uliana_borys) в Instagram. Тесто не распадается, потому такую выпечку можно брать с собой на перекус.
Ингредиенты для основания:
- мука – 600 г
- масло – 250 г
- щепотка соли
- 6 желтков
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Соединяем все ингредиенты и замешиваем тесто.
2. Тесто разделяем на 2 части.
3. Из одной части теста формируем корж с бортиками.
4. Вторую часть теста снова разделяем пополам.
5. К одной части добавляем столовую ложку какао, делаем шоколадное тесто. И белое и темное тесто ставим к морозилке.
6. Формируем пирог.
7. На корж выкладываем 400 мл повидла, крошим 150 г грецких орехов.
8. Натираем шоколадное тесто (формируем слой).
9. На шоколадное тесто выкладываем 300 г вишен в собственном соку и 50 г изюма. Если вишни очень мокрые – посыпайте их крахмалом.
10. На вишне с изюмом выкладываем взбитые белки (6 белков и 150 г сахара). На белках трем белое тесто.
11. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
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