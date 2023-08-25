Пирог "Кришинец": секреты приготовления десерта поколений

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Пирог 'Кришинец': секреты приготовления десерта поколений

"Кришинец" – это древнее название популярного тертого пирога. Есть регионы, где его еще называют "Вышиванка". Выпечка получается достаточно сытной и сочной, ведь внутри повидло. Также можно использовать вишни в собственном соке. Поэтому десерт можно сделать именно тогда, когда вы готовите варенье на зиму.

О том, как приготовить давний пирог "Кришинец" опубликована на странице фудблогера Юлианы Антонюк (uliana_borys) в Instagram. Тесто не распадается, потому такую выпечку можно брать с собой на перекус.

Пирог ''Кришинец'': секреты приготовления десерта поколений

Ингредиенты для основания:

Видео дня
  • мука – 600 г
  • масло – 250 г
  • щепотка соли
  • 6 желтков
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Пирог ''Кришинец'': секреты приготовления десерта поколений

1. Соединяем все ингредиенты и замешиваем тесто.

2. Тесто разделяем на 2 части.

3. Из одной части теста формируем корж с бортиками.

Пирог ''Кришинец'': секреты приготовления десерта поколений

4. Вторую часть теста снова разделяем пополам.

5. К одной части добавляем столовую ложку какао, делаем шоколадное тесто. И белое и темное тесто ставим к морозилке.

Пирог ''Кришинец'': секреты приготовления десерта поколений

6. Формируем пирог.

7. На корж выкладываем 400 мл повидла, крошим 150 г грецких орехов.

8. Натираем шоколадное тесто (формируем слой).

9. На шоколадное тесто выкладываем 300 г вишен в собственном соку и 50 г изюма. Если вишни очень мокрые – посыпайте их крахмалом.

Пирог ''Кришинец'': секреты приготовления десерта поколений

10. На вишне с изюмом выкладываем взбитые белки (6 белков и 150 г сахара). На белках трем белое тесто.

11. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты