"Кришинец" – это древнее название популярного тертого пирога. Есть регионы, где его еще называют "Вышиванка". Выпечка получается достаточно сытной и сочной, ведь внутри повидло. Также можно использовать вишни в собственном соке. Поэтому десерт можно сделать именно тогда, когда вы готовите варенье на зиму.

О том, как приготовить давний пирог "Кришинец" опубликована на странице фудблогера Юлианы Антонюк (uliana_borys) в Instagram. Тесто не распадается, потому такую выпечку можно брать с собой на перекус.

Ингредиенты для основания:

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мука – 600 г

масло – 250 г

щепотка соли

6 желтков

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Соединяем все ингредиенты и замешиваем тесто.

2. Тесто разделяем на 2 части.

3. Из одной части теста формируем корж с бортиками.

4. Вторую часть теста снова разделяем пополам.

5. К одной части добавляем столовую ложку какао, делаем шоколадное тесто. И белое и темное тесто ставим к морозилке.

6. Формируем пирог.

7. На корж выкладываем 400 мл повидла, крошим 150 г грецких орехов.

8. Натираем шоколадное тесто (формируем слой).

9. На шоколадное тесто выкладываем 300 г вишен в собственном соку и 50 г изюма. Если вишни очень мокрые – посыпайте их крахмалом.

10. На вишне с изюмом выкладываем взбитые белки (6 белков и 150 г сахара). На белках трем белое тесто.

11. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

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