Сочный и аппетитный мясной стейк – очень изысканное блюдо, от которого трудно отказаться. Но многие люди, которые решили приготовить такое блюдо в домашних условиях, не всегда довольны результатом. Все это из-за ряда ошибок, которые очень легко могут испортить стейк.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, которые часто допускают во время приготовления стейка. Никогда их не допускайте.

Неправильное мясо

Не все стейки одинаковы и не все стейки предназначены для приготовления одинаковым способом. К примеру, стейк чак и круглый стейк обычно недостаточно нежные для быстрой жарки. А другие нарезки, например стейк-юбка и бифштекс, сначала маринуют.

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Наиболее оптимально выбрать нежирное, но нежное филе миньона.

Слишком сухое мясо

В стейках обязательно должны быть внутренние прожилки жира. Во время приготовления жир растапливается, и мясо становится очень сочным. Даже жир вокруг краев вашего стейка имеет свое предназначение: тонкий слой помогает сохранить внешний вид стейка влажным и ароматным.

Выкладывание стейка из холодильника сразу на сковороду

Если вы положите стейк на сковороду прямо из холодильника – он внутри останется холодным. Лучше извлечь стейк из холодильника примерно за 30 минут до приготовления, на несколько минут меньше, если температура воздуха очень высокая. Если вы забыли вынуть стейк или спешите, не забудьте откорректировать время приготовления – холодному стейку может потребоваться несколько минут больше, чтобы добиться готовности.

Приготовление влажного стейка

Если стейк, в котором есть влага, попадет на гриль или раскаленную сковороду – мясо будет просто пропариваться и подрумяненной поджаренной корочки не получится.

Необходимо осторожно промокнуть стейк бумажным полотенцем, прежде чем приправить его. Если стейк мариновался, дайте маринаду стечь, а затем удалите излишки. Также можно положить стейк на решетку над тарелкой и охлаждать без крышки в течение суток: очень сухая поверхность помогает ему особенно хорошо обжариваться.

Недостаточно специй

Чтобы стейк был действительно вкусным – в нем должно быть достаточно соли. И добавлять специю нужно обязательно перед приготовлением. Также можно использовать много перца.

Нарезка стейка сразу после приготовления

Если вы нарезаете стейк сразу после приготовления – из него вытекут все соки. Нужно оставить стейк на время, чтобы сок перераспределился по всему мясу, что приведет к меньшей потере влаги во время нарезания. Тонкие стейки должны отдохнуть не менее 5 минут; толщие стейки должны полежать 10 минут.

Разрезание волокон стейка

Если нарезать стейк по направлению волокон – его нельзя будет пожевать. Разрезать стейк нужно обязательно поперек волокон.

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