Блюдо, приготовленное по этому рецепту, можно смело назвать жемчужиной юга Украины. Томатный остро-сладкий соус в сочетании с насыщенным вкусом сочного стейка доставят любым вкусовым рецепторам истинное удовольствие.

Рецепт этого невероятного блюда в Instagram опубликовала фудблогер с ником alisa cooper. Кстати, для ее приготовления используются доступные продукты, которые можно приобрести в магазине у дома.

Ингредиенты

Помидоры – 300 гр

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Лук – ½ шт

Чеснок – 6-7 зубчиков

Сельдерей – 3 стебля

Острый перец чили

Сладкая копченая паприка – 1 ст. л.

Корица молотая – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Стейк

Способ приготовления

1. Помидоры опустить в кипящую воду на одну минуту. Снять шкурку и пропустить через блендер.

2. В сотейник налить масла, поставить на огонь и добавить мелко нарезанный лук, сельдерей, чеснок и специи. Жарить в течение 5 минут.

3. Добавить в сотейник помидоры, сахар и соль. Варить на слабом огне в течение 40 минут или до тех пор, пока жидкость практически не испарится.

4. Сковороду разогреть на сильном огне с маслом со сливочным маслом.

5. Стейк высушить бумажным полотенцем и выложить на сковороду. Обжаривать в течение 3 минут с каждой стороны.

6. Выложить стейк на тарелку и накрыть фольгой. Выдержать 3 минутки.

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