Стейк с казацкой аджикой: мужественное блюдо для вкусного обеда
Блюдо, приготовленное по этому рецепту, можно смело назвать жемчужиной юга Украины. Томатный остро-сладкий соус в сочетании с насыщенным вкусом сочного стейка доставят любым вкусовым рецепторам истинное удовольствие.
Рецепт этого невероятного блюда в Instagram опубликовала фудблогер с ником alisa cooper. Кстати, для ее приготовления используются доступные продукты, которые можно приобрести в магазине у дома.
Ингредиенты
- Помидоры – 300 гр
- Лук – ½ шт
- Чеснок – 6-7 зубчиков
- Сельдерей – 3 стебля
- Острый перец чили
- Сладкая копченая паприка – 1 ст. л.
- Корица молотая – ½ ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Стейк
Способ приготовления
1. Помидоры опустить в кипящую воду на одну минуту. Снять шкурку и пропустить через блендер.
2. В сотейник налить масла, поставить на огонь и добавить мелко нарезанный лук, сельдерей, чеснок и специи. Жарить в течение 5 минут.
3. Добавить в сотейник помидоры, сахар и соль. Варить на слабом огне в течение 40 минут или до тех пор, пока жидкость практически не испарится.
4. Сковороду разогреть на сильном огне с маслом со сливочным маслом.
5. Стейк высушить бумажным полотенцем и выложить на сковороду. Обжаривать в течение 3 минут с каждой стороны.
6. Выложить стейк на тарелку и накрыть фольгой. Выдержать 3 минутки.
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