Сухарики к пенному: как приготовить дома популярный снек
Хрустящие, пикантные и приправленные – именно такие сухарики по вкусу многим. Эти снеки идеально в сочитнии с пивом – от них просто невозможно оторваться. Но каждый знает, что в магазинных сухариках много усилителей вкуса и химикатов. Поэтому их следует приготовить дома. Получится даже вкуснее.
Идеей приготовления домашних сухариков поделилась iratymoshchuk в Instagram.
Ингредиенты:
хлеб черный
чеснок по зубчику на каждый кусок хлеба
соль, перец
Ингредиенты для соуса:
сметана 20% – 200 г
каарри – 1 ч.л
сухой чеснок – 0,5 ч.л
хмели-сунели – 0,5 ч.л
соль 0,25 ч.л
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезать на ломтики толщиной 1,5-2 см. Тоньше не нужно, чтобы сухари не разваливались.
2. На каждый кусочек хлеба выдавить зубчик чеснока и распределить по ломтику.
3. Сверху положить следующий кусочек хлеба, прижать его к нижнему и выдавить еще один зубчик чеснока. Так поступить со всем хлебом.
4. Оставить его на 10 минут, после этого снять ножом кусочки чеснока из хлеба, чтобы он не горел в духовке и не испортил вкус гренок.
5. Нарезать хлеб на брусочки, чтобы удобно было макать в соус.
6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут и следить, чтобы сверху они стали хрустящими, как только корочка появится сразу вытащить, чтобы сухарики внутри оставались мягкими.
7. Приготовить соус: к сметане добавить все специи и перемешать.
С такими сухариками также можно приготовить отличный салат. Идея от bulbasshka. Опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра (без косточки и кожи) – 6 шт
сыр сулугуни – 100 г
листья салата
помидоры черри – 3-4 шт
сухарики
приправа к курице
Ингредиенты для соуса:
майонез – 6 ст.л
кетчуп – 2 ст.л
острая горчица – 2 ст.л
соевый соус – 1 ст.л
сок лимона – 1 ст.л;
сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Бедра отделить от кости и кожи, нарезать на средние кусочки и обжарить на среднем огне до золотистого цвета, приправить в конце.
2. К охлажденной курице нарезать помидор небольшими кусочками и салат, все перемешать, выложить на большую овальную тарелку, посыпать натертым сыром на мелкой терке.
3. Сухарики выложить по краям.
4. Приготовить соус: все ингредиенты смешать до однородности, дать настояться. Подавать в салат отдельно в соуснице и уже потом смешать.