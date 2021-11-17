Сухарики к пенному: как приготовить дома популярный снек

Хрустящие, пикантные и приправленные – именно такие сухарики по вкусу многим. Эти снеки идеально в сочитнии с пивом – от них просто невозможно оторваться. Но каждый знает, что в магазинных сухариках много усилителей вкуса и химикатов. Поэтому их следует приготовить дома. Получится даже вкуснее.

Идеей приготовления домашних сухариков поделилась iratymoshchuk в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб черный

чеснок по зубчику на каждый кусок хлеба

соль, перец

Ингредиенты для соуса:

сметана 20% – 200 г

каарри – 1 ч.л

сухой чеснок – 0,5 ч.л

Видео дня

хмели-сунели – 0,5 ч.л

соль 0,25 ч.л

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать на ломтики толщиной 1,5-2 см. Тоньше не нужно, чтобы сухари не разваливались.

2. На каждый кусочек хлеба выдавить зубчик чеснока и распределить по ломтику.

3. Сверху положить следующий кусочек хлеба, прижать его к нижнему и выдавить еще один зубчик чеснока. Так поступить со всем хлебом.

4. Оставить его на 10 минут, после этого снять ножом кусочки чеснока из хлеба, чтобы он не горел в духовке и не испортил вкус гренок.

5. Нарезать хлеб на брусочки, чтобы удобно было макать в соус.

6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут и следить, чтобы сверху они стали хрустящими, как только корочка появится сразу вытащить, чтобы сухарики внутри оставались мягкими.

7. Приготовить соус: к сметане добавить все специи и перемешать.

С такими сухариками также можно приготовить отличный салат. Идея от bulbasshka. Опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра (без косточки и кожи) – 6 шт

сыр сулугуни – 100 г

листья салата

помидоры черри – 3-4 шт

сухарики

приправа к курице

Ингредиенты для соуса:

майонез – 6 ст.л

кетчуп – 2 ст.л

острая горчица – 2 ст.л

соевый соус – 1 ст.л

сок лимона – 1 ст.л;

сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Бедра отделить от кости и кожи, нарезать на средние кусочки и обжарить на среднем огне до золотистого цвета, приправить в конце.

2. К охлажденной курице нарезать помидор небольшими кусочками и салат, все перемешать, выложить на большую овальную тарелку, посыпать натертым сыром на мелкой терке.

3. Сухарики выложить по краям.

4. Приготовить соус: все ингредиенты смешать до однородности, дать настояться. Подавать в салат отдельно в соуснице и уже потом смешать.