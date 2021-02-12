Суп дня: как приготовить крем-суп из синей капусты

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом крем-супа из синей капусты – яркого лавандового оттенка и очень нежного на вкус. Максимально простое в приготовлении блюдо и прекрасная альтернатива привычному в холодное время году крем-супу из тыквы.

синяя капуста – половинка

картофель – 2 шт.

лук – 1 шт.

бульон – 3 стакана

сливки – 3-4 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

соль – по вкусу

Нежный и кремовый суп. Источник: tastymediterraneo.com tastymediterraneo.com

Овощи помыть и почистить. Лук и картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать. Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Картофель и капусту положить в кастрюлю, залить бульоном, посолить и довести до кипения. Добавить пассерованный лук и готовить 15-20 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими. В готовый суп влить сливки и пюрировать блендером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!