Как приготовить японский рамен с курицей: пошаговый рецепт

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает, как готовить первые блюда. Сегодня мы делимся с вами рецептом рамена – согревающего супа родом из Японии.

Самое интересное, что японцы это блюдо считают не супом, а лапшой, так как рамен там в первую очередь – это вид пшеничной лапши. По правилам лапшу сервируют бульоном и разными добавками: мясом, грибами, овощами, зеленью, соусами, водорослями нори и маринованными яйцами.

Существует несколько видов бульона для рамена:

сио – светлый, почти прозрачный бульон с солью;

сёю – светло-коричневый или темный (зависит от ингредиентов) бульон;

мисо – бульон с пастой мисо.

Вкус рамена зависит не только от бульона, но и от правильного сочетания всех компонентов, а также от правильной подачи. Лапшу, которую варят отдельно, выкладывают в глубокую миску, после чего заливают бульоном. Далее добавляют все остальные ингредиенты.

Добавки в рамене могут быть самые разные. Источник: Pinterest

На 4 порции:

курица (филе) – 300 г

курица (ножки) – 2-3 шт.

лапша – 375 г

яйца – 4 шт.

шпинат – 100 г

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

зеленый лук – 4 пера

чеснок – 3 зубчика

водоросли нори – 1 лист

соевый соус – 4 ст. л.

кунжутное масло – 2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

имбирь – кусочек 4 см

сушеный перец чили – щепотка

консервированная кукуруза – 4 ст. л.

ростки сои – для подачи

Как готовить:

Приготовить бульон. Выложить куриные ножки в кастрюлю, добавить крупно нарезанную морковь и лук, залить водой (около 1,5 литра) и варить все около часа. Процедить бульон. Добавить в бульон соевый соус, мелко нарезанный имбирь, чеснок и чили. Довести до кипения, уменьшить огонь и готовить еще 5 минут. При необходимости добавить либо сахар, либо еще соевого соуса. Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке. Нарезать куриное филе на кусочки и обжарить в сковороде на кунжутном масле. Сварить яйца в мешочек. Для этого нужно положить их в кастрюлю с холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить еще 4 минуты. Разложить лапшу по четырем тарелкам и залить бульоном. В каждую тарелку выложить кусочки жареного куриного филе, по две половинки яйца: а сверху посыпать нарезанным зеленым луком и мелко нарезанным нори. Добавить в каждую тарелку по столовой ложке сладкой кукурузы и ростки сои.

Добавки, к слову, в рамене могут быть самые разные: в Японии популярна свинина тясю (приготовленная в особом соусе), соленья, ферментированные побеги бамбука, грибы шиитаки, зелёный лук, шпинат, китайская капуста, нори, маринованные яйца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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